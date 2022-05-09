五菱 MINIEV 的成功，并不只是在中国市场发生，其它国家的市场，也有微型电动车的舞台。德国品牌 e.go 推出了第二款量产车型 e.wave x，以及 e.go Life 的跨界车型。除了具有冒险精神的部分外，这款全新的城市汽车还提供了更大的动力、更长的行驶里程和更新的内饰。

e.wave X 具有重新设计的带有人造进气口的保险杠、两个额外的拉力式灯以及一个前滑板。宽大的挡泥板喇叭口、侧门槛延伸件、18 英寸车轮和一组微型车顶纵梁增强了跨界姿态。后者不是出于美观目的，因为它们可以容纳自行车架。

e.wave X 没有与其兄弟共享内部空间，而是采用了完全重新设计的仪表板，配备 23 英寸面板。显示屏包含数字仪表盘和信息娱乐触摸屏，其下方设有快捷硬按钮。四人座舱的其他功能包括纯素皮革内饰、铝制塑料装饰和中控台上的无线充电板。

e.go e.wave X 配备一个可产生 107 hp (80 kW / 109 PS) 的电动机，比 e.go Life 的 76 hp (57 kW / 78 PS) 有所增加。EV 是后轮驱动，提供三种驾驶模式——Eco、Comfort 和 Sport。新电池在 WLTP 城市循环中为其提供了 240 公里（149 英里）的续航里程，是普通车型 117 公里（106 英里）的两倍多，同时它还兼容 11 千瓦充电。

e.wave X 已经可以预订，预计 2022 年底首批交付。