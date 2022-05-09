5 月 9 日，公装设计智能规划解决方案「inCreate 自图」宣布完成 540 万美元天使轮融资。本轮融资由线性资本领投，源码资本、九合创投跟投。

inCreate 自图于 2021 年底正式上线，由赋能装修产业链各环节的 SaaS 平台 inPower 研发打造。基于人工智能算法学习，利用公装设计的内在规律，通过不断积累的公装大数据持续提升智能规划能力，助力公装从业者快速完成空间规划、高效呈现设计方案，进而精准锁定客户意向，提升签约效率。

此轮融资将主要用于 inCreate 自图核心技术的研发及创新，加速推进核心产品的迭代和升级，实现前沿科技与公装设计的迅速融合。为公装领域提供更加省时提效的实践方式，力求解决公装设计长期存在效能问题，特别是助力商业效率的提升。

线性资本董事总经理郑灿表示：“目前国内公装（公共建筑装饰装修）是一个有两万亿市场容量且非常分散的市场，我们团队走访了不少公装公司，看到了市场存在的分散化、区域化、劳动力密集等诸多特点。inCreate 自图团队在公装领域深耕多年，对该领域非常了解且怀有热忱，我们非常看好 inCreate 自图在未来产品成熟的基础上，进一步为产业链带来更大的价值。”

源码资本张星辰表示：“公装行业 SaaS 市场处于初兴的蓝海阶段，虽然交付产品和工作流有不少环节已经是信息化，但整个产业链上信息化程度和渗透率一直较低。inCreate 自图有着专业过硬和技术扎实、勇于创新的创始团队，对技术赋能公装行业有着清晰的目标和发展路线，从设计规划的场景切入，减少常规机械性的基础设计工作，提升效率。期待 inCreate 自图成为公装信息化浪潮中的核心产品，进一步推动整个产业链条的变革和重塑，创造持久真实价值。”

九合创投创始人王啸表示：“inCreate 自图的创始团队扎根装修行业多年，曾从 0 到 1 创建过一家现代化管理的装修公司，对于装企的经营方式和痛点有非常深刻的认知，同时还具有传统行业从业者难得具备的技术能力和管理思路。我们相信团队能从核心的设计自动化产品 inCreate 自图切入，未来产品快速覆盖到各个链条，帮助传统装企解决痛点问题，从而提升整个行业的效率。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。