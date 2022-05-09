电动摩托车也开始加速帮助整个个人交通工具进入电气化时代。电池交换电动车格局又有了新动态，使台湾 KYMCO 凭借其 Ionex 电动摩托车经由意大利进入欧洲。KYMCO 的 Ionex 电池更换系统与 Gogoro 的电池更换系统直接竞争，当然后者还是比较强大。

包括本田在内的日本摩托车制造商也加入了电池更换游戏，每个人都希望自己的系统能够成为标准。到目前为止，Gogoro 在这场竞赛中占据主导地位，但主要专注于将其网络扩展到包括中国、印度和印度尼西亚在内的亚洲市场。

我们之前从 Gogoro 那里听到了关于进一步向欧洲市场扩张的零星消息，尽管最近还没有听说过任何确定的计划。KYMCO 进入意大利的最新举措可能会在更大范围内将电池交换模式带到欧洲大陆，击败 Gogoro 和本田等竞争对手。

从技术上讲，Gogoro 在欧洲已经拥有电动摩托车产品，作为 Tier 共享电动两轮车网络的一部分，并且在此之前作为 Coup 的一部分，但这些车型仅可用于短期租赁。私人拥有的电动两轮车允许骑手以更实惠的价格购买不带电池的车子，然后每月支付较低的电池更换站订阅费用就可以使用，但迄今为止未能像在亚洲那样渗透欧洲市场。