总部位于新加坡和雅加达的 Ami 是一家专注于心理健康领域的初创公司。该公司在近日宣布已从投资者处获得了一笔 300 万美元的种子轮融资。据悉，这笔融资的投资者包括 Goodwater Capital、Strong Ventures、January Capital、Collaborative Fund 以及 Meta（由 Facebook 更名而来，通过旗下 NPE 团队加入本次投资）。

值得一提的是，本次投资也是 Meta 在亚太地区的首次早期阶段投资。据 Meta 方面表示，参与此次投资的原因一部分是在于 Ami 在 WhatsApp 平台上为亚洲用户提供了一种对心理健康提供支持的方式。另一方面，就 NPE 团队本身而言，此举也是自 Facebook 更名后，NPE 提出将寻求能够 “迎合快速变化的全球性社会需求” 创意点之后在美国之外地区的最新举动。

Ami 成立于今年 1 月份，如上所述，其服务内容主要是基于 WhatsApp 等通讯平台，以在线会议的方式通过心理辅导教练为亚洲员工群体（尤其是初创公司的员工群体）提供心理健康咨询服务。Ami称，希望帮助任何想要留住该地区人才的企业，而初创公司往往会由于自身更为高压的环境会更需要这一服务。

据了解，用户需要通过填写表格说明让自身最为产生压力的时间，然后 Ami 会根据这些回答通过技术方式为其匹配研究这些问题的从业者，后者包括持照临床心理学家以及职业教练等专业人士。Ami 表示，平台将为用户提供 “极其顺畅” 的体验，且对话主题不会受限于任何专业。

针对未来发展计划，Ami 称希望在亚洲地区进一步进行扩张。