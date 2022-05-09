日前，凤爪类社区冷卤品牌麻爪爪获得近亿元 A+轮融资，由番茄资本领投，金鼎资本、佳沃资本跟投。此轮融资主要用于跨地域经营所需的数字化建设、供应链建设及团队建设。

麻爪爪主营冷卤社区门店，主销凤爪这一单品。目前，其单店平均营收连续 3 年逆势增长，2019 年-2021 年期间，以分别每年新增门店 18 家、63 家、223 家的速度持续扩张，截至目前，麻爪爪门店数已超过 320 家。

麻爪爪从品类和品牌两个维度出发，双向构建消费认知。其口味源自重庆铜梁，地方经典小吃历经考验，具备大单品基因，加之麻辣口味全国通吃且有一定成瘾性，可带来复购。麻爪爪的 slogan 为 “给快乐生活加点味道”，这是基于对社区顾客休闲状态的洞察，强调轻松、快乐的品牌文化。其外包装通过金句等方式穿透顾客情感，在年轻人当中建立品牌认知。

选择社区店，而非电商路线，是基于实践得来的成本数据：门店租金成本，目前只占麻爪爪的 10%；而部分同类型电商品牌，流量成本可占到 30% 甚至更高。麻爪爪创始人于学航认为，在该品牌当下的发展阶段，线下铺门店、建工厂构建起来的区域护城河，要比电商投流扎实。但未来麻爪爪并不拒绝发展电商的可能性。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。