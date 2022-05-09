据 Automotive News Europe 报道，在更换芯片供应商后，宝马暂时生产了数量不支持 Android Auto 和 Apple CarPlay 的新车。报道称，新供应商的芯片尚不兼容 Android Auto 和 CarPlay，需要更新软件才能运行。

「今年前四个月内置在这些汽车中的芯片需要更新软件才能完全发挥作用，并提供 Apple CarPlay/Android Auto 和 Wi-Fi 功能，」宝马在一份电子邮件声明中表示。

不过，驾驶员可能不必等待太久即可获得 Apple CarPlay 和 Android Auto 支持。宝马表示其计划推出无线更新（OTA），以「最迟在 6 月底之前」提供相关功能。

宝马没有具体说明受影响的车型或数量，但表示其生产代码中带有「6P1」的车辆不会配备 Android Auto 或 Apple CarPlay。目前尚不清楚是否只有某些地区受到该问题的影响——Automotive News Europe 称，来自美国、英国、意大利、西班牙和法国的车主报告称他们收到的新车没有上述功能。

这不是宝马因芯片短缺而做出的第一次牺牲。去年 11 月，宝马确认已停止交付部分没有触摸屏和备用虚拟助理功能的新车，并给予受影响的司机 500 美元优惠券作为回报。