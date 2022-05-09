近日，L4 级自动驾驶通用方案公司轻舟智航（QCraft）获颁北京市高级别自动驾驶示范区智能网联客运巴士测试牌照，并全面接入北京市高级别自动驾驶示范区 2.0 车路协同场景应用。该公司成为继上月末《北京市智能网联汽车政策先行区智能网联客运巴士道路测试、示范应用管理实施细则（试行）》发布后，首批获得此测试牌照的企业之一。

轻舟智航的无人小巴 “龙舟 ONE” 在北京市高级别自动驾驶示范区正式启动常态化测试，未来将在地铁、办公楼宇之间为市民提供安全、便捷的客运接驳服务，助力加速北京市高级别自动驾驶示范区智能网联客运巴士新场景的规模化和商业化应用。

轻舟智航计划今年底在北京市高级别自动驾驶示范区下构建地铁接驳专线、微循环公交、园区通勤摆渡、景区观光游览、无人出租车、网约无人巴士等场景的广泛应用。同时与智慧交通大脑结合，进一步提升 MaaS 平台一体化交通服务对引导绿色出行的贡献，为市民提供高品质出行服务。

此次测试的轻舟智航龙舟 ONE 无人小巴，使用轻舟智航自主研发的 Driven-By-QCraft 自动驾驶解决方案。适应于城市公开道路上的多种复杂路况，目前已在美国硅谷、中国北京、深圳、苏州等 10 座城市开展测试及运营，部署的自动驾驶车队规模超 100 台。可实现对车身周围 360 度无盲区感知，它不仅具备行人车辆避让、自动变道、自动转向、红绿灯识别等基本功能，还能够应对超 10 万个城市复杂交通场景，从而为乘客带来无顿挫、流畅平滑的舒适乘车体验。

轻舟智航联合创始人兼 CEO 于骞表示：“非常感谢北京在政策方面给予的大力支持。随着自动驾驶技术逐渐走入大众视野，人们对更加便捷、安全的短途出行也有了更多期待。‘轨道交通+微循环’ 模式为解决市民最后三公里的短途出行困扰提供了最佳路径。轻舟智航将不断推动技术迭代、优化运营，带来更高的安全性和通行效率，让自动驾驶普惠大众，改变民生。”