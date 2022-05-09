继 2021 年 7 月珀金埃尔默（PerkinElmer）对青软青之 A 轮投资之后，青软青之近期宣布获得高瓴创投数千万元的 A+轮融资。本轮融资后，青软青之将继续深耕 LIMS 等实验室软件业务，同时将公司自动化事业部独立分拆，全资成立” 青软智控” 公司，加速在实验室自动化领域的布局，尤其是新药研发、基因测序、临床诊断等生物医学和生命科学领域的应用。

青软青之在实验室和质量信息化方面拥有 15 年的技术沉淀和丰富的服务经验，客户遍布全国每个省/区/直辖市，成功案例覆盖 20 多个行业，包括：综合质检、食品、生物制药、计量校准、环保、机械制造、电子电器、建材建工等。青软青之在实验室软件领域以 King’s 为品牌，自创立之初便自主研发并拥有完全知识产权，产品线包括：LIMS（实验室信息管理系统）、ELN（电子原始记录）、SDMS（设备数据采集及科学数据管理）等。King’sLIMS 致力于为客户带来高性价比的产品和服务，相比其他竞品，King’sLIMS 率先采用微服务架构，通过模块配置实现全面自定义和快速部署，为实验室提供符合 CNAS/CMA/ISO17025 的透明工作流程和资源管理，提高效率，降低成本。

在自动化领域，青软智控倡导” 软件定义自动化”，产品线包括：King’sAPS、King’sAuto、King’sAI 等。通过与珀金埃尔默的合作，青软智控致力于向客户提供兼顾国际化品质，以及国产供应链价格优势的自动化硬件+软件解决方案。

King’sAPS 率先采用机器学习的多线排程算法，通过可视化的编辑器和模拟器设置工作流，平行多任务处理，动态的规划能力可以支持设备在线离线快速切换和异常状况的处理，实现了全程可追溯和关键数据留痕的 7 天 24 小时无人值守自动运行。

King’sAuto 通过复合移动机器人或机械臂实现实验室柔性制造和协同制造，通过工业大数据的感知、汇聚与处理，融合独特的视觉处理技术带来的精准定位、智能分析、推理、判断、构思、决策，打造实验室自动化的基础生态。

King’sAI 基于新兴的深度学习技术，打通科研项目的数据关联，通过图形和语义智能判断，实现数据结构化和可视化的同时，从集成的数据中自动提取高层特征，学习复杂的映射关系，对不同的应用场景进行准确归类和预测。

珀金埃尔默和青软青之在 LIMS、实验室自动化等领域自 2020 年便有深度合作，在产品研发上密切配合，成功推出多套解决方案。以珀金埃尔默的新品 explorer G3 全自动化超高通量核酸检测系统为例，这一全自动化工作站采用机械臂及智能化管理软件，整合了核酸提取仪、自动快速分液器、qPCR 扩增分析仪等设备，可实现无人值守的全自动化病毒核酸检测。King’s LIMS 通过与仪器、软件和平台的无缝对接，可进行数据的远程采样和录入，从而实现对实验样品、检测、报告的全过程监督，保证实验室的客观公正。目前，explorer G3 已落户湖北、贵州、黑龙江、广东、北京等地的疾控系统及相关机构，与医疗工作者们奋战在公共卫生防疫前线。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。