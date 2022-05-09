根据 Sensor Tower 商店情报平台发布的最新报告，由于中国 iOS 手游市场整体收入创历史新高，本期多家厂商凭借国内市场实现收入增长，加上中国企业在海外市场进一步取得成功，2022 年 4 月共 38 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100，合计吸金超过 23 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入 41.8%，详细报道如下。（特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。）

中国手游发行商收入 Top 30

腾讯于 3 月 29 日推出的策略手游《重返帝国》跻身 4 月中国 iOS 手游畅销榜第 9 名，叠加《和平精英》的卓越表现，本期腾讯移动游戏收入环比增长 4%。

4 月 28 日植物危机版本上线当天，网易《明日之后》创上市以来单日流水高峰，加上《梦幻西游》手游大量的游戏内活动，4 月网易手游收入环比增长 15%。

得益于 4 月初《三国志幻想大陆》（オリエント·アルカディア）日服版本上市，以及《三国志·战略版》在全球市场的卓越表现，本期灵犀互娱收入环比增长 11%，排名上升 1 位至第 6 名。

龙创悦动旗下三款策略手游《守望黎明》、《Rise of Empires》、《Last Empire》收入全线增长，使得发行商收入环比提升 12%，排名前进 5 位至第 10 名。

沐瞳科技《Mobile Legends: Bang Bang》迎来年度最盛大庆典 515 Party，加上 Zilong 新皮肤、BIGO LIVE 联动等海量活动，本期发行商收入环比增长 19%。随着 515 Party 更多皮肤和促销活动上线，以及 TikTok 平台的流量加持，5 月发行商收入将进一步提升。

继《文明与征服》之后，4399 游戏于 4 月中旬在中国台港澳市场推出 RPG 手游《秘境传说：神木遗迹》，发行商收入相应增长 11%。

随着《明日方舟》日服活动「2022 大感謝祭・春」，以及《雀魂》与日本支付渠道的促销活动开启，悠星网络收入环比增长 67%，排名上升 8 位至 19 名。值得留意的是，在 4 月 28 日两大活动开启当日，悠星网络超越 SQUARE ENIX 、Cygames 等本土大厂，登顶日本移动发行商收入榜。

融合了策略塔防+合成玩法的手游《Kingdom Guard》延续在欧美市场的卓越表现，使得发行商 Tap4Fun 收入环比增长 10%，再创新高。

凭借桌游《Phase 10》和《UNO!™》在欧美市场的影响力，网易和 Mattel 合资的 Mattel163 收入表现稳健，再次进入全球手游发行商收入 Top 100。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商依次是友谊时光、多益网络、星合互娱、波克城市、创酷互动、心动网络、Mattel163 和 英雄游戏 共 38 家厂商，其中 27 家海外收入占比超过 50%。

中国 App Store 手游收入 Top 20

除了前文提到的《重返帝国》，本期入围榜单的新品还有紫龙游戏于 3 月底推出的龙与魔法题材 MMORPG 手游《龙之国物语》。在该游戏的带动下，紫龙游戏收入环比增长 171%，重回发行商收入榜第 17 名。

雷霆游戏《问道》手游在 6 周年庆典活动和新服的带动下，收入环比增长 50%，再次跻身中国 iOS 手游收入榜 Top 10。