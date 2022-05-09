​科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.05.02-2022.05.08）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

得益于印度近年来的创投热潮，从整体的融资规模和融资频次再到独角兽的新增数量和新增速度，这一生态中的纪录也随之得到不断刷新。基于这一背景，接下来，这种速度还能得到怎样的延续也就成为了其中的一个引人深思的问题。

上周，印度杂货配送平台 Zepto 宣布完成了一笔 2 亿美元的 D 轮融资。融资后，Zepto 的投后估值也从上一轮时的 5.7 亿美元几近翻倍提升到了 9 亿美元。表面上来看，这是一次看似正常的常规 D 轮融资事件。然而考虑到 Zepto 的 “身世”，这一事件也就变得并不是那么简单。

在多家关于 Zepto 本次融资的媒体报道中，我们均能看到 “平台推出仅 9 个月” 这样的（或类似的）描述。而如果再结合这是一家由两位 19 岁的人士（这里笔者暂且省略掉斯坦福辍学生这样的定语。至少在一事件中的核心成分是创业而非辍学），以及距离上次融资不到半年和被 YC 两次投资等等光环，我们就可以明显从中感受到由 Zepto 所折射出的这种不同寻常的印度速度——仅仅出现在以 22 个月时间成为独角兽的 Apna 以及用 6 个月时间刷新了 Apna 纪录的 Mensa Brands 的不久后。

值得一提的是，如笔者此前指出，在于 3 月末结束的 YC 冬令营孵化项目中（W22），印度以 32 家的数量再度成为了其 Demo Day 中除美国外入选公司数量最多的国家。此外，截止当时，已经有超 191 家印度初创公司接受过 YC 的加速孵化/资助，且其中有超一半的企业是在过去一年中加入这一阵营···从这一点出发，当我们把目光以此再转回 Zepto 的具有浓烈 “美国味” 的网站 UI 设计风格等不同于常规印度初创企业的 “烙印” 时，也或许不难得出这样的结论：诸如 Zepto 这样的剧本，必然将会有更多正在等待上演。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Dat Bike 获得 530 万美元 A 轮融资：Dat Bike 由 Son Nguyen 成立于 2019 年，是越南一家电动摩托车制造商，愿景是通过以电动摩托车替代燃油摩托车，推动绿色交通工具在东南亚市场的广泛使用。

Dat Bike 首先需要解决的难题是客户最在意的驾驶性能问题。传统观点认为，与燃油摩托车相比，电动摩托车存在续航里程短和动力不足等缺陷，因此人们对其接受度及市场上的普及率都较低。

据悉，Dat Bike 于 2019 年推出的 Weaver 的行驶距离（100 公里）是同等价位电动摩托车的两倍；而去年 11 月推出的 Weaver 200 具备了更高的性能，新车型配备 6000W 大功率电机，时速可达到 35km/h，每次充电的续航里程为 200km。

Open 获 5000 万美元独角兽轮融资：Open 成立于 2017 年，主要通过旗下数字银行平台为中小微企业提供银行类业务及相关附属功能，从而让后者更加便捷的进行账单记录、薪水发放、财/税务管理等一系列流程操作。据介绍，Open 已通过旗下平台为超过 230 万家当地中小微企业提供了服务，年处理交易额达 300 亿美元。

就未来发展计划而言，Open 在一份新闻稿中表示，其目标是希望在未来一年内通过平台上的新产品服务向客户发放 10 亿美元规模的贷款。值得一提的是，在去年 C 轮融资时，Open 曾表示，计划在今年 8 月份时将当时 200 万家规模的中小微企业客户提升到 500 万家。如果以此来看，Open 接下来的任务将并不是一件简单的事情。

Zepto 获 2 亿美元 D 轮融资，平台推出至今仅 9 个月时间：Zepto 由两名 19 岁的斯坦福大学辍学生创立，其平台正式启动至今仅 9 个月的时间左右。据了解，Zepto 主打 10 分钟快速交付的前置仓配送模式，配送产品包括农产品、厨房用品、零食饮料以及个护家清等类别，SKU 达 3500 多个。此外，Zepto 也透露称，平台目前也正在试点地区尝试咖啡及茶类饮品的 10 分钟配送服务。如果这一试点成功，该服务也有望被其推广至全国范围。目前，Zepto 已覆盖了当地 11 座城市，并计划在不久的将来将这一数字再增加十余座。

Carsome 收购 WapCar 及 AutoFun 旗下数字内容业务：WapCar 和 AutoFun 由 WapCar 于 2019 年时推出，目前这两大品牌的门户网站和社交媒体渠道已触及到了马来西亚、印尼、泰国、菲律宾以及越南。就其业务方向而言，这两大品牌主要提供以 PGC 和 UGC 方式产出的汽车导购、汽车资讯、汽车测评等一系列与汽车相关的内容。据介绍，在去年期间，WapCar 每月平均在 YouTube 和 TikTok 平台上发布超 1400 篇内容和超 100 个视频，月活用户达 600 万。

Trusting Social 完成 6500 万美元 C 轮融资：Trusting Social 成立于 2013 年，是一家位于越南的信用评级机构，愿景是通过将大数据及人工智能技术与社交网络信息等结合起来开展信贷市场用户调查，助力实现越南全社会的金融服务民主化与普及化。

据介绍，Trusting Social 如今已为越南、印尼、印度和菲律宾的 170 余家金融机构提供过服务，帮助它们获取了来自超过 10 亿用户的信用评分及其他相关信息。

LottieFiles 获得 3700 万美元 B 轮融资，微软追投：LottieFiles 成立于 2017 年，是一家主要面向设计师和开发人员的图像软件平台，致力于通过开发开源动画库 Lottie 为动画行业提供一款新的工具。

LottieFlies 宣称，Lottie 可实现动画由设计师设计完成并以 JSON 格式保存后，无需开发人员再单独编码，用户只需借助集成 Lottie 库就能轻松播放。此外，Lottie 还拥有容量小于 Gif、矢量缩放等性能，且可在当前市面上几乎所有的应用程序和系统平台上使用。

Kraver’s Canteen 获得 300 万美元 A 轮融资：Kraver 成立于 2020 年，是一家菲律宾云厨房平台，曾在 2021 年 4 月的种子轮融资中获得 150 万美元。如今，Kraver 在菲律宾运营着 11 家云餐厅。Kraver 宣称，这一数量在 2025 年前预计可达到 100 家。