近日，尊湃通讯科技（南京）有限公司（尊湃通讯）宣布超募完成数亿元人民币 Pre-A 轮融资，本轮由小米集团、湖杉资本、天际资本、嘉御资本、上海科创旗下海望资本、平治信息等投资机构以及产业投资方组成。此前，尊湃通讯于 2021 年 5 月已完成由高榕资本领投，江北佳康科技跟投的近亿元人民币天使轮融资，且高榕资本在本轮持续加码。本轮融资资金将主要用于研发投入、投片测试、市场拓展以及公司运营等。

尊湃通讯成立于 2021 年 3 月，致力于提供家庭及企业高性能、全生态智慧场景芯片组及解决方案，目前正全速开发 Wi-Fi 6 路由器芯片及完整解决方案。

目前，该公司规模已达百余人。作为一支建制化团队，开发无线通讯芯片需要的软件、数字、基带、射频和模拟等各个核心子领域的人才均已具备，且相应的成员均在该领域具有十年以上的工作经验。

尊湃通讯 CEO 张琨表示：感谢新老股东们对尊湃通讯的支持。从公司刚成立时的 1 个人，到现如今完整的团队，尊湃有着惊人的发展速度却又是一步一个脚印。尊湃的团队像一支充满战斗力的军队，军号一响，所有人使命必达。未来五年到十年将是中国半导体发展的最为关键时间，我相信会有不少本土公司担负起中国半导体发展重任，从国内市场走向国际市场。尊湃会坚持在行业里深耕，沉下心打磨产品，并最终成为国际半导体舞台上的重要一员。

高榕资本创始合伙人岳斌表示：尊湃通讯在过去一年多时间里发展迅速，感谢创始人和团队的高效工作。公司落地在南京江北新区 “芯片之城”，感谢新区领导为芯片产业创造的优秀产业环境。感谢各位财务投资方和战略投资方的大力支持。技术进步是产业升级和生活方式变革的底层驱动力，带来生产力的提升，让人们生活更美好。我们很高兴从天使轮开始支持尊湃这支拥有丰富 Wi-Fi 芯片产品研发与量产经验的团队，期待尊湃产品早日量产，加速万物互联迈向 Wi-Fi 6 时代。

天际资本创始合伙人张倩表示：未来算力、通信将成为科技竞争的主战场，Wi-Fi 作为短距离通信技术，将成为解决最后 10 米无线通信的压倒性技术方案。尊湃团队在 Wi-Fi 芯片设计领域技术能力及技术全面性出众，以极度的拼搏精神正在创造中国 Wi-Fi 6 芯片历史，并有望于 2 年后全球同步推出 Wi-Fi 7 芯片，续写中国通信芯片的新篇章。天际资本作为聚焦科技创新领域投资的精品基金管理人，非常荣幸能在尊湃发展的关键阶段参与投资，与尊湃一起快速成长。

湖杉资本创始合伙人苏仁宏表示：过往 20 年，Wi-Fi 标准不断发展并演进到今天的 Wi-Fi 7。Wi-Fi 6 在今年迎来了高速成长期，Wi-Fi SoC 芯片一直为高通、博通、联发科等巨头所垄断，尤其是在路由器等高性能应用领域。由于技术难度高、资金投入大，一直是大陆半导体领域的一块难啃的硬骨头，参与的大陆企业甚少。尊湃通讯是国内一家瞄准 Wi-Fi 6/7 路由器侧 SoC 芯片方向的初创公司，公司发展势头迅猛，拥有国内首屈一指的研发团队，在数字、模拟、射频、算法、系统平台等各个层面都有深厚的技术积累和研发经验。期待尊湃早日成为一家国内此领域头部芯片设计公司，比肩国际巨头。湖杉资本愿意长期陪伴并支持有梦想的中国芯公司，追回 “丢失的十年”。

嘉御资本科技基金合伙人方文君表示：Wi-Fi 6 是 5G 时代最新，最快速的 Wi-Fi 标准，也是最重要的无线连接方式之一，而 Wi-Fi 6 路由器芯片又是该领域的技术制高点。尊湃通讯团队具有行业内最丰富的从 Wi-Fi 芯片，软件，系统到解决方案的研发管理和交付经验，并不断专注于下一代关键技术的持续创新。在疫情期间整个团队也爆发出更惊人的战斗力不断取得里程碑式的产品迭代进步，嘉御资本很有信心也期待公司的产品和方案成为构建 5G 时代万物互联的基石。

佳康基金管理合伙人刘毅浩表示：佳康基金积极引进尊湃通讯落户江北新区并参与投资，基于我们长期看好以 Wi-Fi 为代表的无线通讯技术在大带宽、广连接的智能终端互连场景的广泛应用，以及尊湃团队在业界被验证的领军技术实力和产品定义能力，我们祝贺公司在成立的短短数月内取得的可喜成绩以及此次获得产业资本及其它知名机构的投资，一如既往的支持公司在江北新区开花结果，成为无线通信板块的标杆企业。

上海科创/海望资本表示：Wi-Fi 路由器芯片技术壁垒高，进入难度大，一直被美国台湾厂商垄断。尊湃通讯创始人张琨带领着一批具备技术研发能力及成功量产经验的团队，非常符合上海科创/海望资本聚焦产业链最上游、价值链最高端和技术体系的最底层的投资理念。期待尊湃通讯未来成为在 Wi-Fi 6/7 路由器芯片市场实现国产替代和长远发展的头部企业。

平治信息董事长郭庆表示：我们看好 Wi-Fi 技术的发展以及其在各个智慧场景下的应用，这必定是个很大的市场。尊湃通讯的建制化团队战斗力很强，产品研发速度非常快，我们相信公司是 Wi-Fi 芯片领域乃至整个半导体行业的黑马。平治期待通过与尊湃的携手，创造更多的共赢。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。