Bose 今天宣布推出支持杜比全景声（Dolby Atmos）的全新 Bose 家庭娱乐扬声器 850，其售价为人民币 9999 元，将于 5 月 15 日起在 Bose 官方门店、官方线上平台以及 Bose 授权经销商门店同步发售。

Bose 家庭娱乐扬声器 850 具备扬声器阵列、偶极单元（Dipole transducers）和薄型单元（Low-profile transducers）与 Bose 空间声学技术相结合，能够「创造出其他扬声器无法比拟的真实感」。

在 Bose PhaseGuide 定向传声技术的加持下，家庭娱乐扬声器 850 可将声音精准呈现并「固定」在房间没有扬声器的地方。所以，你可以「感受到直升机在你正上方盘旋、演员不是在你的屏幕前，而仿佛是从你身边跑过；再比如歌手在演唱时，如站在中间偏左的位置，那你就会听到声音在中间偏左的位置演奏」。

Bose 表示，对于非杜比全景声内容，Bose TrueSpace 增强原音技术透过重新合成声音讯号，为声音增加「高度」，用户无需在天花板配置扬声器，也可以享受如同杜比全景声般的空间效果。

而在观看电视节目或播放音乐时，Bose QuietPort 技术使得 Bose 家庭娱乐扬声器 850 拥有卓越的低音表现，在任何音量下都能达到近乎零失真的效果。Bose 特有的 ADAPTiQ 智能音场调校技术会根据居家布置情况自动修正音场，确保在任何时间地点，皆能带来优质聆听体验。

尺寸方面，Bose 家庭娱乐扬声器 850 的高、深、长分别为 5.8 公分 、11 公分、105 公分。产品外观采用圆弧形边角设计，并环绕金属格罩，拥有紧密的接缝、俐落的线条以及抛光抗撞击强化玻璃表面，非常适合 50 寸及以上的电视。

只需一条 HDMI eARC 线便可将其与电视连接；或是只需要几秒钟即可通过蓝牙与手机或平板电脑配对。Bose 家庭娱乐扬声器 850 支持以无线方式连接 Bose 低音箱和环绕扬声器，还可通过 App 中的 SimpleSync 功能搭配新款 Bose QuietComfort45 耳机享受专属的私人视听盛宴。用户可透过 Bose 音乐 App 进行产品配对、个人化设定和设备更新。