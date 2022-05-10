5 月 10 日，智能物联网平台中科物栖宣布完成近 3 亿元 Pre-A+轮融资，由南京麒麟、中科先进、中科图灵、国家科技成果转化引导基金、赛富等联合投资。

中科物栖创始人兼 CEO 张磊博士表示，本轮融资将主要用于核心技术的研发、创新应用场景与业务拓展。

中科物栖是中科院计算所面向人机物互联网（IT3.0）时代布局的重要产业化公司，引领芯片和操作系统技术创新，应用在海量的物端设备，实现物理世界、信息空间和人类社会的三元深度融合。

中科物栖通过创新基于 RISC-V 的端侧智能芯片和人机物空间操作系统，将计算机系统做到拇指大小、并内置于海量设备，从而实现海量终端设备的低成本智能化和人机物自由互联，已被应用在家居、医疗、运动、健康、融媒体等多种场景。

据悉，中科院于 2012 年启动信息技术先导专项，“海云计算” 战略开始实施，这是中科院在下一代信息基础设施 IT3.0 研发方面的重大布局。由陈云霁博士、陈天石博士带领的团队，深耕 “云计算”，研究面向服务器的加速芯片，后创办了寒武纪公司。张磊博士和王元陶博士带领的团队深耕 “海计算”（即物端计算），研究面向海量终端设备的本地加速和互联互通，取得多项国际领先的科研成果。2018 年，在中科院计算所的大力支持下，张磊博士、王元陶博士等带领的物端计算团队创办了产业化公司——中科物栖，英文名 Jeejio（音似 “寄居蟹”），寓意物栖技术栖息于万物之中。

据了解，中科物栖曾于 2018 年完成 3000 万元天使轮融资，由赛富、中科图灵领投，联想创投、中科创星及中科院创投等跟投；于 2019 年完成 1.5 亿元 Pre-A 轮融资，由中科先进领投，赛富、中科图灵、中科院创投、伏羲基金、中科创星、联想创投跟投。

中科先进基金管理合伙人艾洋表示：“大消费场景的核心技术一定能诞生世界级的企业。中科物栖瞄准广阔的万物互联场景，创新芯片和操作系统，链接人机物，服务中国巨大的制造业和消费升级需求，技术壁垒和市场天花板都极高。投资中科物栖恰逢其时。当前的世界环境让我们深刻认识到科技自立自强的重要性，也让科研国家队出身的中科物栖显得更加稀缺。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。