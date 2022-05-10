根据 Strategy Analytics 最新发布的研究报告，尽管越来越多的员工开始返回办公室，但在新冠疫情整整两年时间里，笔记本电脑的需求依旧坚挺。疫情期间的经验教训对消费者和商业购买决策产生了重大影响；随着混合办公成为常态，人们对移动生产力的需求仍然很高。全球疫情限制减少的另一面意味着教育预算已从 IT 支出中开始剥离，这使得全球笔记本电脑的总出货量在 2022 年 Q1 同比下降了 7%。

Strategy Analytics 行业分析师 Chirag Upadhyay 表示：“由于教育需求持续放缓，消费者对更换 Chromebook 的热情处于最低点，ChromeOS 的出货量受到了消极影响，2022 年 Q1，Chromebook 出货量同比下降了 67%。Chromebook 业务规模很小，但对顶级供应商来说仍然非常重要，这是由于他们在主要市场在 2022 年 Q2 教育需求启动前有着良好的库存。由于公共部门希望投资更便宜的教育设备，因此 Chromebook 仍在新市场中产生影响，虽然速度缓慢。”

Strategy Analytics 互联计算服务总监 Eric Smith 补充道：“全球笔记本电脑出货量同比下降 7%，但由于大多数企业和中小型企业客户仍选择混合办公，同时额外购买高质量的产品，因此，企业对 Windows 11 电脑和 M1 芯片组驱动的 MacBook 需求依旧保持强劲。戴尔和苹果是市场增长的两个优秀的例子——高端 Windows 笔记本电脑和配备 M1 芯片组的 MacBook。”