去年在慕尼黑首次亮相时，我们看到了大众 ID Life 概念车，它似乎在车展和媒体上普遍受到好评。但现在看来这并不是该品牌将于 2025 年推出的小型 EV 的正确方向。

在大众展示的最新预告图中，它看起来很像 ID.4 或 ID.5。它显然仍然是一款跨界车风格，很小，但外观更加圆润，一点也不复古，尽管它可能会保留 ID Life 在车辆主要部件中使用可回收材料的理念。

此外，大众集团的斯柯达和 Cupra 也将发布同类车型。这些车辆预计将在 2025 年首次亮相，它们都将建立在 MEB 平台的简化前轮驱动版本之上，它们在欧洲的起价应该在 20,000 欧元左右。值得注意的是，这些制造商可能会选择将掀背车和跨界车车型放在相同尺寸的支架中，因此我们实际上可以看到多达 6 辆而不是 3 辆新电动汽车在 2025 年首次亮相。

为了要同时生产这三款来自不同品牌的纯电小车，集团将投入共 100 亿欧元的资金，在西班牙 Sagunto 建立 Gigafactory 电池工厂，并在同样位于西班牙的 Martorell 与 Pamplona 两座城市兴建电动车生产工厂；而占地约 200 公顷的 Gigafactory 电池工厂预计可年产约 40GWh 的能力，预计于 2023 年开工、2026 年正式量产，不仅将帮助 Volkswagen 集团增加电动车产能，另一方面更是协助西班牙国内的电动车转型。