物流供应商 DB Schenker 计划在挪威运营一艘零排放的自动沿海集装箱支线船。全电动集装箱支线船将成为世界上第一艘此类集装箱船。

DB Schenker 正在与家具巨头 Ekornes 和船舶设计公司 Naval Dynamics 合作。这几个合作伙伴已与开发合作伙伴 Kongsberg（技术提供商）和 Massterly（船舶运营商和技术经理）签署了相应的初步研究协议。

集装箱支线船是一种特殊的货船，用于将集装箱运输到更大的海港，然后由更大的货船从那里进一步运输货物。该船将在 Ekornes 自己的港口 Ikornnes 和服务于欧洲主要海运港口的奥勒松港之间运营。该船将在三小时内以 7.7 节的速度完成 43 公里的航线。这艘船长 50 米，有效载荷为 300 吨。

当这家德国物流供应商宣布挪威项目时，没有提供有关船舶推进系统的任何进一步细节。只强调零排放。因此，无论是电池电力推进系统还是燃料电池系统，都有可能采用。

然而，显而易见的是，自动驾驶集装箱船将在没有船员的情况下运营。Massterly 远程操作中心 (ROC) 的员工将从岸上监视和控制这艘船。据官方称，计划中的船舶双向数据通信解决方案将成为另一个 “海运业的转折点”。

这艘尚未命名的船舶从头开始设计用于自动驾驶零排放运行，预计将于 2024 年投入运营。在船舶揭幕后，相关各方希望通过获得挪威海事局的批准采取下一步行动权力，以及对项目可持续性和技术方面的潜在政府激励措施进行评估。可以确认的是，这将对全球的航运业带来改革和创新的力量。