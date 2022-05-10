近日，在以 “数字生活新生态，合作共赢新未来” 为主题的中国电信数字生活生态合作伙伴大会上，中兴通讯与中国电信天翼数字生活公司签署了大视频战略合作协议。双方将协同产品创新，加强内容合作，实现云博物馆、云演艺等独家内容的常态化供给，推进 4K/8K 超高清内容合作，为客户带来更为沉浸式的家庭大屏视听体验，共建视频新生态。

中兴通讯高级副总裁朱永兴应邀出席了合作伙伴大会并发言。他表示，长期以来中兴通讯积极支持、深度参与中国电信数字生活领域的发展，在智能连接、全屋智能、影音娱乐、天翼高清等领域合作共赢，成果惠及亿万家庭。未来，中兴通讯将坚定 “数字经济筑路者” 的定位，坚持 “向下扎根”，在芯片、基础软件平台、智能制造等方面持续加大投入，加强视频场景化应用探索及视频、AI 能力组件沉淀，强化核心竞争力，加速推进惠及人民群众美好生活的服务数字化进程。

作为中国电信天翼数字生活公司的战略合作伙伴，中兴通讯已携手湖南电信、数字生活公司共同推出 “新视觉专区”，通过全景 VR 和云渲染技术为广大家庭提供大屏沉浸式视频电视新体验，包含旅游风光、动物科普、少儿教育、娱乐休闲、中国历史等栏目。大屏 3D 数字博物馆栏目通过 3D 漫游的交互方式让用户实现身临其境畅游博物馆、打卡红色文旅路线等多场景视频体验，为大屏视频进军 “元宇宙” 奠定基础。