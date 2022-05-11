据 BusinessInsider 报道，苹果服务高级副总裁 Eddy Cue 正考虑重组公司的服务业务，将更多注意力转向流媒体和广告。根据最新财报，App Store、Apple Pay、Apple News、Apple Music、Apple TV+ 和 iCloud 等苹果服务获得了 198 亿美元的收入。

据报道，作为重组的一部分，Cue 已将苹果现任服务副总裁 Peter Stern 从广告业务中撤出，转而专注于其服务部门。接近情况的消息人士说，苹果广告平台副总裁 Todd Teresi 已经吸收了 Stern 之前的广告职责，今年年初升职后，现在直接向 Cue 汇报。「服务组合现在太大了，有太多其他不断增长的部分，」一位消息人士告诉 BusinessInsider。「广告业务大到可以独立出来。」

苹果去年实施的应用跟踪透明度（App Tracking Transparency）政策可能是苹果广告业务增长的一个因素。该政策要求开发者征得用户许可以跟踪各类数据——选择不允许追踪将会阻止应用程序使用广告工具来部署有针对性的广告。

正如报道所指，分析师称，该政策已促使该公司将更多预算用于 App Store 搜索广告，而不是其他产品。研究公司 Omdia 的数据指出，与 2020 年相比，2021 年苹果的广告业务增长了 238%，达到 37 亿美元，并预测该公司今年仅广告收入就将达到 55 亿美元。