近日，专注于创新药械上市后服务市场的数字化临床 CRO 艾莎医学宣布完成超亿元 B 轮融资，本轮融资由启明创投领投，道禾志医、思科瑞新跟投，老股东博行资本继续追加投资，劢柏资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于人才引进和市场拓展，以及进一步完善一站式临床服务平台的产品迭代。

艾莎医学成立于 2013 年，是一家专注为国内外创新药械企业提供上市后临床研究、学术营销、患者管理及相关技术研发的创新数字化临床 CRO 公司。

目前，艾莎医学已成功将疾病服务领域拓展至肝病、肿瘤、血液病、麻醉、内分泌、罕见病、肾病、呼吸、脑科学、消化等多疾病领域，并成功运营了 400 多项研究。在深度服务企业客户的同时，艾莎医学近年来陆续承接并成功交付了多个国家级科研项目，如十一五、十二五、十三五、国内最大规模慢性乙肝真实世界研究项目、国内最大糖尿病前瞻随机对照队列研究项目等等，值得一提的是，在新冠疫情期间，艾莎医学承接了国家科技部、北京大学第一医院牵头的多个新冠科研项目，并通过数字化技术赋能，通过远程临床技术线上化完成了全流程数据采集、监查、统计分析等全部临床研究工作。

在服务企业、科研机构和临床医生的同时，艾莎医学特别注重产业链资源的持续深度积累，目前，艾莎医学服务平台上已沉淀有数千家研究机构、数十万院方企业方用户，沉淀了海量的数据资产，积累了大量的医学知识库及临床试验相关的算法，这些数字资产也在反哺艾莎的数字化平台，推动艾莎数字化临床平台的持续创新和深度开发。在产业合作方面，艾莎医学持续进行模式创新与生态赋能，与京东集团蔡磊先生共同成立罕见病领域渐冻症药物研发与患者管理一体化平台，利用自身资源和技术运营优势助力渐冻症创新药物研发体系的建立；与广东省钟南山医学基金会就 “呼吸健康万人筛查” 公益项目达成战略合作，用数字化技术助力高效科研和公益项目管理。

就本轮融资，艾莎医学创始人兼 CEO 田永谦表示：非常感谢启明创投、道禾志医、思科瑞新对公司的认可，也感谢原股东博行资本、拓金资本的持续支持。医生出身的田永谦先生对临床研究和服务患者一直保有深厚的感情，虽然离开了医院，田永谦先生一直都希望大家依然称呼他为田医生。也正是因为深耕临床医学多年的经历，艾莎医学深知临床医生和患者未被满足的医疗需求以及创新药械企业的研发需求。艾莎医学将继续深化链接各方需求，持续探索更高效的临床研究管理模式，持续助力创新药械的快速研发及临床验证，更好、更快地为解决患者未被满足的需求而服务。

作为艾莎医学的合伙人之一，也是艾莎医学第一代数字化临床试验管理平台的技术负责人，艾莎医学临床研究事业副总裁许晨超表示：数字化临床是全球临床试验的必然趋势，未来的临床试验也必然依赖数字化赋能、人工智能的辅助。新冠疫情的下半场，将数字化技术引入临床试验的各个环节，不仅会提高临床试验的效率，降低新药研发的成本，也一定会带来临床试验管理模式的变革。

启明创投表示：随着中国越来越多自主创新的新药和器械产品上市，上市后临床研究将会在产生循证医学证据验证产品临床效用的过程中扮演越来越重要的角色，艾莎医学将 CRO 服务结合数字化和人工智能，在上市后临床 CRO 领域很有特色。我们将支持艾莎医学的继续成长。

道禾志医合伙人周灏表示：道禾持续看好上市后临床研究以及真实世界研究行业在国内的发展，艾莎医学凭借着多年在行业内的持续深耕以及经验累积，已成为中国上市后临床研究的领军企业。艾莎基于互联网技术的创新性临床研究管理模式，实现了降低人工成本，提升临床试验效率的目标，并可以为药企以及临床专家提供一整套高效的临床 CRO 服务以及 AI 数字化系统产品的综合解决方案。我们坚信艾莎医学通过自身深厚的专业能力，加上道禾体系和其他投资人在医药领域内的全方位赋能，将会成为国内一流的创新临床 CRO 企业。

思科瑞新合伙人伏东哲表示：生命科学是人类最迫切的需求，而 CXO 赛道是生命科学发展的基础。我们非常高兴地看到艾莎医学在 CXO 赛道寻找了一个新的突破点，在拥挤的赛道中拓展出了一片新的蓝海。我们将鼎力持续支持艾莎医学的发展。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。