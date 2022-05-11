根据 data.ai 发布的最新数据，日本市场 4 月下载量排行榜中有 3 款都是新游戏，值得关注的是其中 2 款是来自中国发行商的 RPG 游戏：灵犀互娱推出的《Three Kingdoms Fantasy Land》与网易推出的《Revelation》。

《LINE：グッドスライス》是 LINE 推出的最新超休闲手游，LINE 自 2021 年第四季度起陆续推出此类游戏。

《Project Sekai Colorful Stage! feat. Hatsune Miku》是 4 月下载量最高的游戏，此款手游属于偶像训练模拟（模拟）子类别，目前此类游戏在日本热度很高。

偶像训练模拟游戏《Uma Musume Pretty Derby》稳坐 4 月日本市场收入排行榜首，《Project Sekai Colorful Stage! feat. Hatsune Miku》挺进 Top 10，证明了该类游戏在日本市场的变现潜力。

日本市场游戏 Top 10 中有 6 款是 RPG 游戏，《Genshin Impact》在最近更新至 2.6 版本 “Zephyr of the Violet Garden” 后，在排行榜中提升了 3 个名次。