哈雷戴维森展示了其 LiveWire 电动摩托车品牌的第二款车型。LiveWire Del Mar 基于新的 S2 Arrow 平台，输出功率为 60 kW。消费者兴趣似乎很高：限量 100 台的发布版在几分钟后就已经售罄。

第一款以 Harley-Davidson LiveWire 上市的车型旨在模仿经典的 Harley 车型，而这家美国制造商现在采取了不同的方法：LiveWire 已从型号名称转变为品牌名称，并且新型号有相应不同的设计。众所周知，S2 Del Mar 将在其 Arrow 平台上使用一种全新的构造方法。电池外壳用作承重部件，省略了经典框架。这应该可以减轻重量和成本。迄今为止，哈雷戴维森和 LiveWire 一直对技术数据保持沉默。

S2 Del Mar 功率输出是前面提到的 60 kW，重量应该是 440 磅或 200 公斤。有了这个，应该能够在 3.5 秒内从静止加速到 60 英里/小时或 96 公里/小时。城市续航为 100 英里（160 公里）；目前还没有关于城市交通以外续航的详细信息。LiveWire 还没有给出任何关于电池能量含量的确切数据。电池组将由 2170 格式的圆形电池组成。

Del Mar 显然只能通过交流电充电。充电器设计用于根据 1 级（120 伏插座）和 2 级（220 至 240 伏）充电。3 级，在美国被称为直流充电，暂时是不可能的。包括电池组在内的动力传动系统在威斯康星州密尔沃基的哈雷工厂组装。车辆的最终组装将在宾夕法尼亚州的约克进行。S2 Del Mar 将紧随 S2 系列中的其他车型。S3 系列，将放置在 S2 之下，也正在计划中。

限量 100 台的 Launch Edition 已在几分钟后售罄。据说标准 LiveWire Del Mar 型号的底价约为 15,000 美元。但是，这个价格可能还不是最终价格。交付计划于 2023 年第二季度开始。