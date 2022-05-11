近日，华为与中国电信联合举办 “超级时频折叠”5G-Advanced 创新技术发布会，并演示了相关技术实验室测试验证结果。

当前 5G 行业应用创新探索已步入深水区，开始从行业辅助生产环节向核心生产环节延伸，行业核心生产环节涉及到的机器运动控制、机器间协同、机器视觉 AI 检测等应用，对于时延、可靠性、上行带宽均有着极高的要求。

以时延为例，在所有工业控制协议中，约 15% 要求时延不高于 1ms、约 35% 要求时延不高于 4ms、约 30% 要求时延不高于 10ms。如何满足行业核心生产环节极致的网络能力要求，成为业界亟待攻克的技术难题。

据介绍，中国电信和华为先后推出了超级上行、超级频率聚变创新技术，分别提高了 5G 上行能力和离散频谱的使用效率。超级时频折叠作为超级系列创新技术家族最新成员，通过 TDD 双载波上下行时域互补模拟 FDD 空口，将 TDD 大带宽优势与 FDD 空口 “0 等待” 时延优势完美融合。基于 3.5G Hz 频段，超级时频折叠上行等效频宽高达 100MHz、可实现超过 1Gbps 的上行峰值速率，同时将端到端时延从 10ms 缩短至 4ms 以内，未来基于毫米波频段，可进一步将时延降低至 1ms 以内。超级时频折叠集上行大带宽、低时延、高可靠、超大容量网络能力于一身，一网多能更好满足行业核心生产环节对于 5G 网络极致的性能要求，帮助行业客户提质降本增效，加速行业数字化转型升级步伐。