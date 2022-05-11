同融资规模一样，初创公司创始团队的薪资水平也会是一个深受外界关注的话题。然而，与之相反的是，在多数情况下，这一话题却并非能够为外界轻易所能接触。

在对来自生物科技/制药、电商、教育科技、金融科技、医疗健康、硬件、SaaS 等多个行业的超 250 家初创公司的薪酬数据进行了研究之后，近日，专注于财务咨询领域的美国初创公司 Kruze Consulting 发布了一份《2022 年初创公司 CEO 薪资情况报告》，以试图帮助我们一窥这个神秘的未知领域。

根据报告，与上年相比，初创公司 CEO 在 2022 年的平均年薪增长了 2.7%，达到 15 万美元。并且在中位数方面，CEO 们的年薪也呈现出了相应增幅——从 2020 年的 13 万美元增长到了今年的 14 万美元，增幅达 7.9%（21 年为 13.5 万美元）。

报告称，CEO 的薪资水平与公司自身的融资状况有明显的相关性。而这意味着，获得更多的融资会为 CEO 带来更高的薪酬，并且反之亦然。报告显示，获得超千万美元规模融资初创公司 CEO 的 2022 年平均年薪可达 19.9 万美元。而在融资金额低于 200 万美元的初创公司中，这一数字降低到了 10.6 万美元，相差金额几乎达到后者的一倍。

另一方面，报告也进一步指出，与 21 年相比，融资超 500 万美元和超千万美元公司 CEO 的薪资在今年分别上涨了 7.5% 和 13%，融资少于该数值（200 万到 500 万美元和低于 200 万美元融资）的企业则呈现出了 7% 的降幅。