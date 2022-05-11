，零跑汽车全域自研最新技术成果——零跑 C01 首发亮相并正式启动预售。聚焦中高级轿车市场，满足用户多场景用车需求，C01 共发布 500 标准续航版、606 长续航版、717 超长续航版及 630 Pro 性能版、630 Pro+高性能版 5 个配置版本，预售价格区间为 18 万-27 万。

零跑汽车创始人朱江明在发布会上表示，“C01 是为国人打造的豪华电动轿车”。零跑 C01 定位为全智能多场景电动轿车，依托全域自研技术优势，以 “1357” 核心亮点构筑底层实力——搭载全球首发无电池包 CTC 技术，拥有 3.66 秒零百加速性能，5050*1902*1509mm 中大型轿车尺寸，CLTC 综合工况续航高达 717 公里。

坚持全域自研路线，零跑自研了智能电动汽车核心系统及电子部件中所有关键软硬件，围绕智能动力、智能座舱、智能驾驶，构建智能电动汽车完全体。零跑 C01 作为零跑汽车全域自研最新成果，全智能的产品理念体现得淋漓尽致。

零跑 C01 搭载 Leapmotor Power 智能动力，包含智能电池与智能电驱两大系统。全球首创无电池包 CTC 技术，相比传统方案，零部件数量减少 20%，整车减重 15kg，电池布置空间增加 14.5%，电量高达 90kWh，综合工况续航提升 10%。此外，零跑 C01 拥有行业首创 AI BMS 大数据智能电池管理系统，可提供电芯级别的实时安全保护，实现动力电池全生命周期安全可控。

电池技术行业首创，电驱技术亦打破常规。零跑 C01 搭载业界首款可变架构油冷电驱，最高转速 16000rpm、综合效率 88.5%、重量 85kg、功率 200kW、峰值扭矩 300N·m-500N·m，设计寿命超过 100 万公里，拥有行业领先的效率、功率密度、静谧性和可靠性。四驱版本搭载两台油冷电驱，最大输出功率 400kW，最大扭矩 720N·m，630 Pro+四驱高性能版百公里加速仅 3.66 秒，同级领先，堪比超跑。

——标配 28 个高精感知硬件，23 项智能驾驶辅助功能，可订阅 NAP 智能领航辅助系统。覆盖日常城市驾驶、高速长途自驾、停车场泊入泊出、红绿灯路口、交通拥堵等全场景，为用户出行提供全时、全方位驾驶辅助。AR 实景导航，在中控屏实现实际路况与导航信息融合，导航体验大幅提升。APA 智能泊车系统可实现车内一键自动泊车、车外门把手泊车、车外远程自动泊入\泊出，适应多种泊车场景。匹配高精地图的 NAP 智能领航辅助系统，可根据导航实现自主进出匝道、最优车道规划、自主超车、自动限速调节等功能。

智能座舱方面，零跑 C01 以多项独创科技打造 “三居室模式”AI 超级智能座舱。零跑 C01 搭载第三代高通骁龙车载 SA 8155P 数字座舱芯片，并实现一颗 8155 芯片，三屏联动，满足行车、娱乐多形态需求，带来沉浸式视觉体验。科大讯飞 3.5 代语音识别系统，可实现电话通讯、行车导航、多媒体控制、座舱功能控制，亦可与车机问答互动，可见即可说。行业首创的 Face ID 人脸识别启动技术在 C01 上再次进化，可自动关联 25 项设置，匹配用户习惯。零跑 C01 还在行业中首次搭载安卓虚拟机，热门应用兼容率超 99%。此外，超 40 项，无需下载、即点即用的快应用&斑马小程序等功能，也大大丰富了零跑 C01 的座舱生态。

手机互联方面，零跑 C01 还率先搭载 OPPO 智能车联，可进行多屏互联应用。用户不仅可以在手机系统桌面负一屏快速查看车辆当前状态，借助语音助手远程控车，还能抬起手腕的 OPPO Watch 智能手表快捷使用一键寻车、开关车内空调等远程控车功能。苹果用户也可通过 iWatch 实现智能车控，通过 Siri 语音唤醒 C01，对车辆进行解锁、上锁、一键寻车、自动驶入驶出等功能操作，畅享抬手即得的控车体验。

摒弃冗余、复杂的线条设计，C01 用优雅且有力量感的型面，减轻视觉负荷，时空胶囊符号的运用，则让整体风格自然统一。全封闭式前脸配合贯穿式前大灯设计，彰显科技新潮。数字晶体大灯具备流水及呼吸动态效果，支持多种灯语模式；车尾发光 Logo 嵌入贯穿式尾灯，科技而精致。溜背造型车身、无边框车门、隐藏式门把手，尾部高翘鸭尾设计等，不仅让整车动感十足，更实现同级领先超低风阻。

在内部座舱体验上，C01 做足加法。C01 长宽高尺寸分别为 5050*1902*1509mm，轴距 2930mm，为用户打造如客厅般宽适空间。尤其是 319mm 超大后排腿部空间和 496L 同级最大后备箱空间，更让出行轻松无忧。

在内饰布局上，C01 采用 “合而不扰” 双客厅设计，以中控台作为座舱核心，与两侧车门构成广角一体设计，拓宽视觉感受。T 台型三联屏设计，连贯统一，也让视觉感官向两侧自然延伸。此外，超大面积镀银全景天幕，亦让座舱更加开阔敞亮。

零跑 C01 的沉浸式豪华双客厅不仅空间宽适，且同级高端用料最多。全皮包裹的车门内板、NAPPA 真皮方向盘，高档麂皮绒顶棚，同时还可以选装 NAPPA 真皮座椅，所触之处，皆为豪华。此外，零跑 C01 还配备了同级唯一的后排电动老板位，可一键控制座椅前后移动和角度调节，并与前排座椅保持联动。座椅自动前移 10cm，靠背自动后倾 10 度范围，配合同级领先的后排腿部空间，为老板位带来尊崇享受。

零跑 C01 拥有媲美豪车的沉浸式音乐座舱，娱乐体验同级最佳。12 扬声器 Hi-Fi 级环绕立体声音响，法国阿嘉米斯专业调音团队调教，3D 音效，七种音场，带来音乐厅般的享受。雷石车载 KTV 系统，配合专属定制麦克风，让座舱秒变 K 歌房。值得一提的是，零跑 C01 的音响系统还支持 OTA 升级，常用常新。

操控乐趣方面，零跑 C01 的后驱架构、前双叉臂、后五连杆豪车悬架，高性能版配备 20 寸轮毂，配合 CTC 带来的高刚性轻量化车身，令整车操控和驾驶质感媲美百万豪车。

安全方面，标配的 23 项智能驾驶辅助功能，配合大陆 MK100®ESC High Plus 车身稳定控制系统，令零跑 C01 拥有同级领先的主动安全性，可最大限度避免危险状况发生。被动安全方面，零跑 C01 采用高强度笼式车身，高强钢占比高达 73.9%，匹配高安全车身防撞梁设计以及 6 个 SRS 安全气囊/气帘，构建全方位安全防护。