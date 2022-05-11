流行的 HoloLens 2 混合现实 (MR) 产品背后的公司微软与德国汽车巨头大众汽车一起推出了 “移动平台”。该实验项目是启用 HoloLens 2 设备的增强现实 (AR) 服务，具有精确的平视显示器 (HUD) 可在车辆行驶时协助驾驶员导航和安全。

该功能是一种沉浸式解决方案，可以使用 AR 操作车辆，而不会导致驾驶员晕车或产生有缺陷的视觉效果。该合作伙伴关系成立于 2018 年，在开发移动平台时必须克服各种技术问题，例如晕车和中断向外跟踪数据。 据微软称，随着大众汽车在不同行业之间共享服务的长期目标，沉浸式应用程序已经受到全球海运公司的关注。移动平台可用于培训工人以应对具有挑战性的道路条件或为自动驾驶汽车创造新的用户体验。

大众汽车对扩展现实 (XR) 汽车技术的兴趣始于 2015 年，该公司的 Race Trainer 系统创建了箭头和航路点等 AR 视觉效果，以协助驾驶员导航。这家德国公司还在 2020 年为其 ID 系列汽车推出了 AR 导航显示器。在最近与微软的合作中，大众汽车使用 HoloLens 2 作为其移动平台 AR 服务的硬件基础。

目前，Moving Platform 仅支持在大型船舶上使用，不过，微软和大众确认它将在更多车辆用例中首次亮相，如公交车驾驶、重型机械和卡车。微软还概述了其他可能受支持的环境，包括电梯和火车。