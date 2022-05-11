微软中国、小米集团以及上海有人公益基金会（以下简称 “有人基金会”）今日宣布达成合作，在中国共同推广包容性设计理念、推进无障碍技术的发展。作为此次合作的重要内容，三方联合发布中文版《包容性设计原则手册》。该手册以微软《包容性设计原则手册》为蓝本，结合了小米集团在智能手机、AIoT 等方面的无障碍与包容性设计实践，以及有人基金会的无障碍倡导经验。本次合作首批将赋能 1000 位开发者，践行并推广无障碍设计理念。同时，三方将为残障人士提供数字技能培训，拓展就业机会。

微软亚洲区总裁艾迈德·马扎里（Ahmed Mazhari）表示：“无障碍技术是解锁社会各方面机遇的基本要素。微软在全球范围内，一直致力于无障碍技术与理念的研发与推广，为残障人士创造了更多、更好的就业机会，提供更便捷的生活方式。无障碍的概念已经不仅限于物理意义，如今全球正在进入数字经济时代，数字技术正在影响着生活的方方面面。在亚洲地区、尤其是中国，数字经济发展更为蓬勃，因此而产生的无障碍需求更加旺盛。很荣幸此次能够与小米集团、有人基金会携手，我们希望可以借此合作，将微软在无障碍领域所积累的丰富经验与成功实践与更广大的中国用户分享，共同助力残障人士成就不凡。”

小米集团副总裁兼首席财务官林世伟表示：“小米一直积极履行企业社会责任，关注并参与对残障人士的支持事业，为大家搭建更多的工作平台和机会。同时，小米的手机和 AIoT 等智能硬件产品，也非常注重无障碍功能的开发和应用。我们期待和微软中国一起，提高无障碍产品的使用体验，为无障碍技术的发展贡献力量。”

上海有人公益基金会理事傅高山表示：“有人基金会一直以来聚焦于残障事业发展，倡导无障碍环境的完善建设，赋能残障人士提升自主生活和就业能力，与利益相关方携手推动残障融合的价值共建和最佳实践。此次与微软中国和小米集团的合作，我们希望借助两大科技公司的力量，依托我们自身的丰富经验，提升 ICT 行业从业者的信息无障碍水平，提高残障者的数字技术素养和就业竞争力，促进残障人士更好地融入社会。”

此次发布的《包容性设计原则手册》，是科技企业首次在中国发布以包容性为主题的设计手册，旨在通过全面的知识体系为企业和开发者在策略制定和产品研发设计过程中，提供无障碍指导，从而为残障人士和身处各类障碍情境中的人们提供便利。手册中阐释了包容性设计原则，包括识别排斥、从多样中学习、使更广泛的人群受益。包容性设计是一种能够充分利用并实现人类多样性的设计方法，旨在开发出在身体、认知和情感上适用于每一个人的产品，并通过无障碍产品、服务、环境以及体验来降低各类群体参与社会的准入门槛。

通过发布《包容性设计原则手册》，三方希望能够引起更多关于无障碍与包容性设计的讨论。在思想观念领域构建无障碍，再将之不断地落实到现实中。在此理念上展开的三方合作包括：