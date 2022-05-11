作为提供前沿数字广告供应链的独立科技公司，PubMatic（纳斯达克股票代码：PUBM）今日宣布战略布局中国市场，进一步扩大公司蓬勃发展的全球业务版图。凭借领先的数字广告云基础架构平台，PubMatic 将助力中国出海企业实现流量到价值的转化，支持企业全速提升海外营收。

PubMatic 联合创始人及首席执行官 Rajeev Goel 表示：“PubMatic 于去年进入中国市场，并于最近在北京设立了新的办事处。我们很高兴能够进一步扩大在中国市场的业务布局，这是公司全球发展战略中的重要一环。立足中国市场，我们致力于帮助中国的出海移动应用开发者将其海外流量变现。我们相信，借助全球化的技术平台、强劲的全球品牌广告需求及国际化的专业团队，PubMatic 能够很好地为寻求海外数字广告收入增长的本地移动应用开发者提供支持。”

强劲的差异化竞争优势 助力最大化提升企业数字广告价值

作为一家国际性的供应方平台（sell-side platform），PubMatic 在全球设有 18 个办公室和 8 个数据中心，并于 2020 年在纳斯达克成功上市。PubMatic 的供应方平台（SSP）能够帮助全球领先的数字内容创作者在开放的互联网中随时掌控其广告位库存，提升变现能力；让营销人员通过多元的广告形式和设备触达可寻址受众，提高投资回报率。凭借独特的技术优势和解决方案，PubMatic 持续为发行商和买方提供最大化价值。

创新的基础架构和机器学习平台： 有效提升发行商收入，让广告主获得更高的 ROI。

有效提升发行商收入，让广告主获得更高的 ROI。 高效的全渠道解决方案： PubMatic 能够提供全渠道的广告投放解决方案，无论消费者使用的是何种类型的设备或内容，都可以大规模地将买家需求与发行商广告位库存相匹配。

PubMatic 能够提供全渠道的广告投放解决方案，无论消费者使用的是何种类型的设备或内容，都可以大规模地将买家需求与发行商广告位库存相匹配。 受众可寻址解决方案：PubMatic 提供高效而透明的程序化广告购买流程，帮助广告主在保障品牌安全和重视隐私的环境中，触达目标受众，提高投资回报率。

同时，PubMatic 在全球范围内拥有强大的专业技术和客户顾问团队，能够为开发者提供灵活、定制化的集成服务和变现策略咨询。

聚焦中国出海流量主 助力拓宽海外收入新渠道

在中国移动应用出海的浪潮下，开发者从最初相对单一的变现渠道逐渐转向增量渠道精细化，对在全渠道实现流量变现的需求愈发强烈；同时，随着隐私条例的出台与更新，出海开发者需要在保证用户隐私的前提下更好地完成流量变现。

PubMatic 现阶段主要面向中国出海移动应用程序开发者，通过提供多元的优质渠道和可保护用户隐私的方式，帮助其解锁全球流量变现新机会，实现收益最大化。为了切实推进本土化战略，PubMatic 组建了一支专业的中国团队，能够高效地为大中华地区的媒体和开发者以及港澳台市场的品牌主提供实时服务和本地语言支持。

PubMatic 大中华区业务负责人王宗博表示：“近年来，中国移动应用出海市场竞争日益激烈。开发者在面临隐私安全和保证持续增长的双重困境下，需要借助可信赖的合作伙伴来拓宽收入新渠道。PubMatic 利用其独特的解决方案来满足开发者的需求。目前，我们在中国已经组建了一支全职能团队，每位成员都具有丰富的行业经验和国际化视野，能够根植本地为中国出海流量主创造更多收益。”