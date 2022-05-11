根据 TrendForce 集邦咨询发布的研究报告，2022 年第一季全球智能手机生产量为 3.1 亿部，季减 12.8%，主要受各品牌持续调节各通路库存，以及适逢周期性淡季影响，导致第一季生产表现相对疲弱。时序进入第二季，受疫情反扑影响，第二季全球手机生产量降低至 3.09 亿部，不过对比 2021 年同期则略成长 0.7%。

TrendForce 集邦咨询进一步表示，俄乌冲突持续恶化全球高通胀问题，高通胀即意味着个人可支配所得将同时紧缩，势必造成换机周期延长、单机购买预算下降。概括 2022 全年，上半年修正主要因疫情冲击经济导致，下半年修正则凸显通胀危机，全年生产总数预测将再下修至 13.33 亿部，且不排除后续仍有下调空间。

中国智能手机出货量预测下调至 2.83 亿部，销售市占仍位居全球第一

以各区域来看，中国智能手机市场的销售市占仍位居全球第一，但受疫情影响，其市占规模已由去年 24.2% 下滑至今年 21.1%，对应的出货总数预测则由去年约 3.25 亿部下滑至 2.83 亿部，年衰退约 12.9%。其余地区受疫情影响虽相对减弱，但面临高通胀危机，即便是人口红利大国的印度市场也难以支撑大幅成长。从今年全球出货量占比排名预估来看，前三名依序为中国、印度及美国，分别为 21.1%，13.1% 及 11.0%。