经过多年的中断，独立跑车制造商威斯曼凭借复古风格的 Project Thunderball 重新开展业务。您可能熟悉该品牌的宝马动力车型，但引擎盖下没有传统的燃油发动机。

另一个有趣的事实是，两个电动机并不总是意味着全轮驱动，因为在此应用中，它们都安装在后部，以使 EV 具有尾部驱动驾驶的特性。这不是第一款后轮驱动电动敞篷车，因为最初的特斯拉跑车也专门为后轴提供动力。

Project Thunderball 与其前辈的风格相呼应，并受到英国风格的影响。例如，蛋形前格栅沿袭了 MF5 V10 Roadster，继承了堆叠式双圆灯主题。它的翻盖式引擎盖也是对过去的致敬，而复古的内饰则配备了大型触摸屏和碳纤维贴身座椅等现代设施。

Weismann 承诺为 Project Thunderball 提供一些动力强大的数字，该项目的一对电动机可产生 671 马力。811 磅英尺（1,100 牛顿米）的组合扭矩意味着这款电动跑车可以应付山脉道路。在重约 1,700 公斤（3,747 磅）的车辆中，从静止状态达到 62 英里/小时（100 公里/小时）仅需 2.9 秒。

两台电动机从一个 83 千瓦时的电池中获取能量，支持 800 伏，以高达 300 千瓦的功率充电。电池充满电后，Project Thunderball 每次充电可行驶 311 英里（500 公里）。Weismann 的工程师们设计了具有五种可选再生制动级别的电动汽车，公司首席执行官 Roheen Berry 称其将是 “世界上最令人兴奋的电动跑车”。

没有关于 Project Thunderball 何时开始销售或将建造多少个的详细信息。定价也是另一个缺失部分，但我们确实知道电动敞篷车将在该公司位于德国 Dülmen 的 Gecko 工厂生产。我们被告知，大部分原始团队仍在为公司工作，所以算是复古得到了重生。