2022 年第一季度，根据最新国际数据公司（IDC）发布的平板电脑季度跟踪报告，中国平板电脑市场出货量约 676 万台，同比增长 8.1%。而随着适应新的市场形势，全球平板电脑 2022 年第一季度的出货量同比下降 2.1%，达到 3913 万台。在全球平板电脑市场连续三个季度同比下降，一季度中国手机市场同比下降 14.1%，PC 市场同比增长只有 0.1% 的情况下，只有中国平板电脑市场逆势保持明显增长。

IDC 中国高级分析师郭天翔表示：“毫无疑问，本次疫情的反弹以及各地封控政策的严格明显推动了中国消费者对于平板电脑的需求。而在封控中的上海及周边地区也并不是平板电脑物料生产和整机组装的主要地区，因此对产品的供应可以说几乎没有影响，也保证了供应端可以完全满足消费者突增的市场需求。”

实际上，疫情的严重对中国平板电脑市场的影响其实也是一把 “双刃剑”：对于消费市场是极大的推动，而对于商用市场则是 “雪上加霜”：

2022 年第一季度中国平板电脑消费市场：消费市场出货约 621 万台，同比增长 17%。虽然过去两年，已经有大量的消费者购买了平板电脑且仍在使用周期内，但是中国平板电脑的家庭保有率在 2021 年只有 19%，相比欧美等发达国家地区，依然较低。不过全国各地具体情况仍有不同：本次疫情较严重的深圳、上海和北京等一线城市平板电脑的家庭保有率已经接近 80%，趋于饱和，因此市场表现较为平稳。而山东、江苏、河北等教育大省和一直疫情持续的东北地区是本次市场需求增长的主要集中地，说明在广大的非一线城市地区未来仍有较大增长空间。

2022 年第一季度中国平板电脑商用市场：商用市场出货量只有 54 万台，同比下降 42%。疫情的严重和各地的封控使得本来就形势严峻的商用市场更加困难。今年上半年的大量采购项目被推迟，乃至取消。而预期全年经济环境的恶化，也导致难以判断这些推迟或取消的项目是否还会在下半年恢复，甚至原本定于下半年的采购项目还能保留多少，都充满了未知数。悲观的来看，2022 年的商用市场情况可能还不如疫情刚开始的 2020 年，毕竟 2020 年还有 “人口普查” 采购大项目。IDC 预计，中国平板电脑商用市场在 2022 年将彻底进入寒冬。

随着苹果的缺货情况逐渐得到改善，以及各厂商陆续更新产品线或新品上市，优惠力度减少，2022 年第一季度中国平板市场均价明显回升。但是由于产品创新力的不足，对消费者的吸引力下降和行业参与者的增加，市场竞争不断加剧，在即将到来的 “618” 年中促销中，“价格战” 将会难以避免。而经济环境的不景气导致消费者的消费支出不断减少，“性价比” 将会成为下半年各家新品的主要卖点，2000 元以下产品将会成为重点。预计未来中国平板电脑均价将会明显回落。

虽然中国平板电脑市场在疫情推动下，整体表现不错。但 IDC 认为：大家依然不能过于乐观，需要对未来发展保持警惕：