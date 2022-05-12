印尼保险科技初创公司 Qoala 近日宣布，公司获得了一笔由 Eurazeo 领投的 6500 万美元 B 轮融资。

Qoala 在一份声明中指出，本次融资吸引到了 Flourish Ventures、KB Investment、MassMutual Ventures、MDI Ventures、SeedPlus、红杉印度等现有投资者的加入，且 BRI Ventures、Daiwa PI Partners、Indogen Capital、Mandiri Capital Indonesia 以及 Salt Ventures 也作为新加入投资者加入了这轮投资。

针对新资金的用途，Qoala 表示将用其扩大公司的团队规模，在今年新增超 250 名员工。此外，Qoala 也将在印度建立一所工程&产品管理中心。并计划向员工提供进一步的股权补偿措施。

Qoala 成立于 2018 年，是一个专注于 “零售保险” 概念的保险销售平台，险种涉及智能手机、交通工具（汽车/摩托车）、健康等类别。据介绍，Qoala 是东南亚唯一一家在印尼、马来西亚、泰国三地取得保险许可的保险科技公司。目前，Qoala 已经收购了超 5 万家保险营销商，平台上有 50 多家保险公司入驻。

Qoala 表示，自 2020 年 4 月份的 A 轮融资以来，其业务规模增长了 30 倍，使得公司成为东南亚地区增长最快的保险科技公司。此外，该公司也指出，自 2021 年 2 月与 FairDee 合作以来，Qoala 在泰国的业务也呈现出了三倍增幅。

根据 Qoala 创始人兼首席执行官 Harshet Lunani 的说法，目前，印尼的保险渗透率仅为 2%，远低于全球 6% 的平均水平。他表示，大多数（印尼）消费者才刚刚开始了解保险的价值，因此这里还有很大的增长空间。而他也进一步指出，在未来十年内，印尼、马来西亚、泰国将加入全球增长最快的十大保险市场之列。