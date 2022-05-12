以色列 Sarine 钻石科技集团日前宣布，由酩悦·轩尼诗-路易·威登（LVMH）集团、普拉达（Prada）集团、历峰集团旗下卡地亚（Cartier, part of Richemont）和 OTB 集团成立的 Aura 区块链联盟（Aura Blockchain Consortium， 简称”Aura”）正式与 Sarine 建立合作，借助 Sarine’s Diamond Journey 钻石之旅，为其平台提供钻石溯源解决方案和数据。作为由多个利益相关方组成的联盟，Aura 通过与 Sarine 之间独特的钻石溯源伙伴关系，为奢侈品行业应用一流标准、开展从原材料到成品全供应链来源追溯奠定首个重要基础。

Aura 选择 Sarine 为合作伙伴，为其整个供应链（从钻石开采到加工、镶嵌）提供完整的钻石追踪。由物联网（IOT）技术赋能的 Sarine 系统，覆盖了整个钻石供应链，许多行业领先的矿商和中游加工商都在应用这些系统；Sarine 钻石之旅溯源解决方案，是基于该系统所独立、自动生成的数据，而不是依赖不可被验证的、声明属性的信息。

Aura 是一个非营利组织，积极支持全球伙伴关系，以推动实现可持续的发展（SDG 17 – 联合国 17 个可持续发展目标），Aura 自成立之初便坚信，在竞争的环境中，也能基于高尚的共同目标建立合作关系。Aura 积极提供各种工具，以提高行业透明度和可信度，其目标在于为每个板块量身开发符合可持续发展理念的区块链解决方案和技术。通过整合实体流与区块链中所收集的交易和信息数据，Aura 努力实现最高水平的可追溯性，同时确保不同规模、不同地区的所有参与方都能轻松访问这些数据。Aura 由多个奢侈品牌共同创立，依托可追溯性的关键前提，该联盟支持并促进整个奢侈品行业价值链的各环节开展创新、确保产品真实性并进行负责任的商业实践。

Aura 区块链联盟秘书长丹尼尔拉·奥特（Daniela Ott）表示：“Aura 和 Sarine 完美联动。就 Sarine 全面的钻石溯源技术开展合作，我们正在建立一套独一无二的技术解决方案，能够为奢侈品牌和他们的客户带来巨大的附加值。这套全新解决方案将提供完全透明的钻石采购信息，以及可验证的正品证明文件，从而加强消费者对品牌的信任，也是维护长期忠诚度的关键。在当今快速发展的零售环境中，这一点至关重要。我们预计更多的顶级奢侈品牌将很快加入我们独特的联盟。”

Sarine CEO 大卫•布洛克（David Block）评论说：“很荣幸能被奢侈品牌所创立的受业界尊重的 Aura 区块链联盟选择为合作伙伴。我们独特、全面且基于事实的溯源解决方案，有助于提高供应链的透明度，增强消费者的信心；这个项目将使全球奢侈品品牌受益。凭借我们的解决方案，各大珠宝商能够以较低的成本，让他们钻石价值链里所有的上中游供应商，实施可规模化的、基于区块链技术的溯源解决方案。”