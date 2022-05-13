近日，艾力特生物科技（上海）有限公司宣布获得超亿元人民币 A 轮融资，本轮融资由正心谷资本领投，毅达资本等跟投，浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融资将进一步助力艾力特在细胞分析仪领域的持续深耕，同时也将加速其新一代产品的布局。

艾力特自成立以来，一直致力于为生命科学和生物技术行业提供先进的仪器设备、技术以及服务。该公司客户主要为国内生物制药、细胞治疗和生物医学科技公司。其在 2011 年推出自主研发的 Countstar IC1000 细胞分析仪后，开发了 Biotech、Altair、Rigel 和 Mira 多个系列产品。Countstar 也成为细胞分析领域的知名品牌，客户遍及全球。公司重点研发打造的 Castor 系列高通量细胞分析仪平台也即将推向市场，打破了该细分市场没有国产设备的现状。

艾力特创始人兼总经理陈睿先生表示，非常感谢各位投资人对艾力特的信任和认可。全球生物医药的快速发展促进了配套的仪器设备的崛起，随着以 “细胞为核心” 的生物医学时代的到来，艾力特将聚焦于 “细胞” 相关产品和技术，不断为生命科学的产业化发展提供更有价值的产品和技术解决方案，让生命更健康。

正心谷资本执行董事杨益先生表示，细胞是生命活动的基本单元，也是生物医药研发和生产不可或缺的重要载体。针对细胞的成像和分析工具，过去一直被国际巨头企业所垄断，货期长并且价格高昂。艾力特在创始人陈睿先生的带领下，以客户急迫需求为出发点，多年来持续不断地研发投入，开发出了一系列媲美甚至超越国际水平的产品，帮助解决生物医药上游产业链卡脖子问题。我们将长期坚定地支持艾力特的发展，也期待公司未来通过提供更多创新型细胞工具赋能中国生物医药产业发展。

毅达资本高级合伙人薛轶先生表示，细胞计数分析仪器是生命科学研究的基础设备，长期被跨国企业垄断。艾力特围绕不同客户的需求开发了多款细胞计数分析仪器，得到大量的科研及工业客户的认可，Countstar 已经成为该领域国内知名品牌，取得了较高的市场占有率。我们很高兴参与艾力特的首轮融资，并陪伴企业一起成长。我们期待公司在陈总及公司核心团队的带领下，不断丰富产品线，为生命科学行业提供更多优质的产品和解决方案。

浩悦资本资深合伙人李逸石先生表示，我们很荣幸能协助艾力特完成本轮融资。生物医药上游是浩悦资本持续深耕的重点领域，我们致力于服务生物医药上游领域内中国最优秀的企业。公司团队在陈睿先生的带领下，深耕细胞分析仪领域十余年，开发了一系列高品质、多应用场景的细胞分析仪产品，打破了长期被进口产品垄断的局面，现今已成为国内行业翘楚，并已销往全球。我们相信在资本的助力下，艾力特会加速发展，持续不断地为客户提供高品质、高价值的创新性产品和技术解决方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。