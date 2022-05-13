凯迪拉克官方宣布旗下首款纯电动车 LYRIQ 的首台预生产车正式下线，这意味着新车距离量产交付又近了一步。新车此前已在 2021 年 11 月 17 日开启预售，首发车型为后驱长续航豪华版，预售价为 43.97 万元。

凯迪拉克 LYRIQ 基于 Ultium 奥特能纯电动平台打造而来，封闭式的格栅、灯组以及车标都具有发光的特性，极具辨识度。长宽高分别为 5003/1977/1637mm，轴距 3094mm，采用 5 座布局，定位于豪华纯电动中大型 SUV. 动力部分，搭载一台最大功率 255kW，峰值扭矩 440N·m 的驱动电机。电池及续航方面，配备通用最新的 Ulitium 电池系统，CLTC 工况续航里程可达 650km，快充 10 分钟续航即可增加 96km。

为了获得中国的首批用户，并且希望市场认可，凯迪拉克拿出了诚意满满的预定权益：

1. 免费充电、终身质保、置换补贴

面对电动车用户最为关心的续航和养车焦虑，凯迪拉克品牌基于不同的充电场景，推出免费公共充电、免费家充桩等充电解决方案，并重磅推出整车及三电系统终身质保，覆盖电车用户用车全生命周期。

在外，无需电量焦虑。自车辆交付之日起，LYRIQ 连续三年每月赠送 1200 公里免费充电里程，在凯迪拉克 IQ 充电地图全国充电网络均可使用。相当于工作日日均往返 55 公里的免费充电里程，基本可以覆盖日常城市通勤。

在家，专属免费充电桩。如果具备家充桩安装条件，首任车主还可享受 LYRIQ 赠送的 7KW 充电墙盒及 30 米以内电缆的免费安装服务，尽享专属充电体验。

无桩，亦享无忧续航。如果用户放弃家充桩权益，亦可额外置换 8000 公里免费充电里程（有效期 3 年），足够自驾穿越大半个中国。

终身质保，用车无忧。首任非营运车主限时可享整车及三电系统终身免费质保，让 LYRIQ 的惊艳旅程不会随着时间而衰减。

面对凯迪拉克品牌忠实用户及其他品牌换购用户，LYRIQ 此次也推出了高额置换补贴政策。车主通过上汽通用汽车或其指定第三方完成旧车过户交易，可享最高 15,000 元的置换补贴。

2. 随心选、随意用、随时救

核心权益之外，LYRIQ 还带来三大限时增值权益。用户可以限时免费选择三款特定车身颜色，让爱车与众不同，成为吸睛焦点。与此同时，通过购车、提车、转介绍等方式还可获得丰富 IQ 积分，在凯迪拉克 IQ APP 内兑换精品好礼或参加丰富的车友活动。

凯迪拉克 LYRIQ 预定权益 免费充电终身质保

5G 时代流量怎可缺位？LYRIQ 为首任车主带来每年 50G 的终身免费基础流量，支持出行导航、音乐媒体、语音助手等常用服务，满足日常需求。另外，还将限时赠送 100G 增强流量包，尽享高清视频影音娱乐，纵使旅途再远也不枯燥。此外，LYRIQ 车主将享终身免费 OTA 升级服务，随时解锁新技能，让爱车常用常新。

针对脱不开身，爱车急需充电等情况，LYRIQ 此次还限时推出了 3 年 6 次的代客加电服务，一键召唤专人上门取车，节约车主宝贵时间。另外还有 3 年无限次免费道路救援服务，无论身处何地，随唤随到随时救。

3. 车况检测、代驾服务

凯迪拉克 LYRIQ 预定权益 免费充电终身质保

在核心、增值权益之外，LYRIQ 首任车主还可享两大贴心权益，包括终身车况免费检测服务，限时 3 年 6 次免费代驾服务，让豪华驾乘体验始终在线。