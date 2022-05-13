近日，认知决策智能公司渊亭科技完成了亿元人民币 B 轮融资，由达晨财智独家投资。本轮资金将主要用于核心 AI 产品升级、高端人才引进，以及在国防、政企、工业、金融等业务方向的市场扩展。

渊亭科技成立于 2014 年，其在知识图谱、图计算、强化学习、机器学习（深化学习）等领域拥有核心技术优势与领先的工程化能力，为国防、金融、政务、工业互联网等数十个行业客户提供认知中台、决策中台、数据中台三大中台产品与全栈 AI+行业解决方案。

渊亭科技立足厦门，在北京、上海、南京、长沙等多地设有分、子公司及办事中心，目前已服务了军委多部门、中国海军、中国陆军、中国空军、战略支援部队、中电科、中国兵器、航天科工、中国船舶、中国兵装、中国人民银行、建设银行、中国登记结算、上海期货交易所、广发证券、中国移动、中国铁塔、中国电信等 200 多家企业与政府机关。

渊亭科技基于公司三大中台，结合智能化战场国防需求，在防务领域打造了六大体系、十五个行业标准化产品，为博弈对抗、装备体系、仿真模拟、虚拟参谋、情报分析、后勤保障等军事场景，提供全生命周期技术支持，能够快速构建起贯穿军事作战各角色、各要素、各环节的智能化解决方案，助力人工智能技术在防务应用场景落地转化，深度赋能防务行业军事智能化进程。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。