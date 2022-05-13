Farasis Energy 正在扩展其用于电动汽车的第四代电池，其型号为 Ultra High Power，据制造商称，该电池可实现不到 15 分钟的快速充电时间，同时保持 300 Wh/kg 的高能量密度。

Farasis 已于 2021 年 3 月展示了其第四代电池。这些通常可实现高达 330 Wh/kg 的能量密度，这相当于增加了 25%。但是，当时呈现的产品仍然以 “少于 20 分钟” 的 10% 到 80% SoC 的快速充电时间进行表述。

Farasis Energy 的首席技术官兼联合创始人 Keith Kepler 也表示，由于能量密度高，开发重点显然集中在续航上。“目标是接近内燃机车辆的范围，” 开普勒说。“这是我们在过去几年中取得巨大进步的地方。”

但这种关注点已经转移：“然而，我们注意到，除了对更大续航的渴望之外，汽车制造商和消费者越来越关注快速充电时间，”Farasis Energy Europe 总经理 Stefan Bergold 说。“因此，在开发我们的 ‘超高功率’ 产品时，我们通过为远距离提供高能量密度和为快速充电能力提供高功率技术，将这两种趋势结合在一起。这使我们能够在这两个方面满足客户的需求。”

其核心也是基于第 4 代电池化学，但重点在于快速充电能力。这在一定程度上降低了能量密度，但充电时间也发生变化。（10%-80% 这个过程）标准的充电窗口应该可以在不到 15 分钟的时间内实现。Farasis 的另一个计算示例：充电 250 公里只需 8 分钟。“因此，我们的目标是让未来的充电过程在时间上丝毫不逊于内燃机汽车的传统加油过程，”Bergold 说。

能量密度仍然是 300 Wh/kg（而不是 330）和 692 Wh/l（而不是高达 750）。根据 Farasis 的说法，这仍应允许车辆行驶超过 700 公里。与当前的第 1 代（285 Wh/kg）相比，这样的包装仍然轻了 30 公斤。就耐用性而言，“超高功率” 产品的规格是相同的：与其他第四代电池一样，它具有 1,500 次循环。在具有 700 公里范围的示例车辆的情况下，这对应于计算的超过一百万公里的行驶性能。

据 Farasis 称，第四代电池的性能已在与各种客户的广泛测试中得到证实。Farasis 现在正在为计划于 2025 年进行的工业生产做准备。