钙钛矿光伏技术企业协鑫光电宣布完成数亿元人民币 B 轮融资，由国内某知名机构领投，光源资本担任财务顾问。此次融资将用于进一步完善公司 100MW 钙钛矿生产线和工艺。

在学界和产业界共同努力下，钙钛矿太阳能电池当前在稳定性、效率等方面已获得与晶硅电池同等或更佳的效果。协鑫光电作为目前最大尺寸钙钛矿电池记录的保持者，正致力于开发 1m×2m 大尺寸钙钛矿组件，在度电成本比晶硅更低的情况下，开启钙钛矿电池的商业化量产。

协鑫光电大股东协鑫科技表示：“作为绿色低碳零碳科技主导可持续发展的全球化创新型领先产业集团，协鑫始终聚焦新能源领域前沿科技的发掘与投入。凭借多年的技术创新与行业深耕，先后实现 GCL 棒状硅技术推广、FBR 颗粒硅技术量产、CCZ 技术重大科研突破等。协鑫光电是公司对下一代光伏技术的探索。公司多年来持续的孵化、投入，并予以产业支持，使得协鑫光电获得快速发展，领跑全行业。协鑫将持续在应用场景验证、供应链协同、叠层技术合作等方面对其予以全力支持，相信协鑫在光伏领域的全产业经验和行业优势，将助力协鑫光电迅速完成 GW 级产线的落成及投产，以加快商业化进程的实现。”

凯辉基金于 2020 年领投协鑫光电 A 轮融资，凯辉基金董事总经理赵晶表示：“钙钛矿光伏材料在效率提升、成本降低、生产碳足迹、生产集成度都具有巨大的发展空间和商业化前景，被业内普遍认为是最具商业化前景的新一代光伏技术之一。作为行业全球领军企业，协鑫光电不断努力深耕、创新，成为全球领先的大面积钙钛矿组件商业化引领企业。中国光伏行业拥有强大且广阔的技术储备和市场空间，凯辉基金一直坚持为新兴创业企业提供足够的土壤，助力他们快速发展和迭代。恭喜范博士及其团队，我们也将一如既往通过凯辉全球生态圈丰富的产业资源优势，帮助协鑫光电快速、稳健成长。”

光源资本董事总经理薛玲表示：“光源资本看好新能源领域给全球可持续发展带来的巨大价值，看好材料创新、技术突破、工艺创新带来的行业突破与效率提升。优质钙钛矿材料以其强吸光能力、高可设计性、制备工艺简单、产能投资与制造成本低等众多优势，成为最有潜力的下一代光伏材料。协鑫光电已经成功上线全球首条 100MW 量产线，并且在大尺寸组件的量产与转化效率上领跑行业。光源高度认可范博士及其团队在钙钛矿领域的深耕与布局，以及协鑫集团在创新技术孵化方面的前瞻投入，同时也期待公司的 GW 级产线早日上线。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。