国美与华为日前签署战略合作协议，双方将围绕国美全零售生态共享平台，在门店数字化运营管理、全渠道数字化营销、智能终端物联等领域共享共建。

据国美电器 CEO 王巍介绍，为进一步推进线下门店的数字化升级，国美将携手华为在门店标准 IT 装备与服务、门店作业管理、设备设施管理及零售门店一站式运营等方面展开深度合作，共同打造全零售智能门店样板，推动提升门店运营效率和全生命周期运营管理水平。未来双方还将联合行业协会等机构，在 “双碳” 目标指引下，共同打造数字化门店建设行业标准。

同时，双方将通过多种技术手段形成响应敏捷、成本可控、安全性高的集团混合云数字基础架构，支撑国美集团总部与零售、金融、房地产、制造等产业公司的数字化运营管理能力。

为了加速实现国美零售的数字化、物联化、智能化高效运营，国美还将重点整合华为在智能交互、智能联接、智能中枢等方面的科技技术和应用解决方案，构建起 “云网边端” 协同的 “国美全零售” 一体化智能运营系统。

在数字化营销方面，根据战略合作协议，双方将结合广告、CDP 等数字化营销工具，优化国美公域品牌曝光及私域流量运营，以数字化重构 “人、货、场”，实现零售全渠道一体化的精准数字化营销。