近年来，微软秉承 “予力全球每一人、每一组织，成就不凡” 的使命，各个团队推出了多种产品和功能，让技术更具包容性和无障碍性。在第十二届年度微软能力峰会（Microsoft Ability Summit）上，该公司庆祝并宣布开设一个全新升级的包容性技术实验室，新增强大的软件功能，并发布了 Microsoft 自适应配件，旨在让残障人士离科技更近一步。

以下是详细内容：

这些发布的内容表明了我们对包容性设计日益增长的承诺，这是我们在 2018 年推出 Xbox 无障碍控制器的计划的延续。Xbox 无障碍控制器旨在满足行动不便的游戏玩家的需求。它能够与各种外部开关、支架和操纵杆配合使用，使游戏玩家能够创建控制器设置，从而满足其特定需求。我们在打造 Xbox 无障碍控制器的过程中学到了很多，我们的目标是进一步延伸这些经验，将它们应用到人们生活的各个方面。

去年秋季，我们推出了 Surface 自适应套件，由一组标签、指示器和开启器组成，帮助视障人士、视力低下或行动不便的用户自定义 Surface 设备，从而便于他们个人的使用。因此，与残障人士社区成员和员工的密切合作至关重要。随着不断拓展这一领域的工作，我们很高兴将在微软园区内开设一个全新升级的包容性技术实验室。

微软包容性技术实验室

全新的包容性技术实验室是 Xbox 团队于 2017 年开设的原始实验室的延续，它秉持该设施的初衷，即专门为各类残障人士的需求而研发。通过无障碍技术，我们可以对人们学习、工作、生活和娱乐的方式产生积极影响。这个新的、更大的空间承载了我们在过去五年中学到的东西，使我们的产品生产团队能够以新方式和新产品扩展这项工作。此外，该设施将准备就绪，以迎接那些在产品制造过程中通过线下和线上的方式参与我们合作的访客人员。

这个空间专为延续这项工作而建造。这里高度模块化的设计将随着时间的推移和历经不同项目来适应特定需求，让大家能够针对家庭、工作场所、学校和远程连接这些不同场景，进行相关产品和服务的讨论和设计。当您有意并主动让残障人士加入产品的制造过程中，并努力构建真正具有包容性设计产品的时候，这里将为您展示各种可能性。

包容性技术实验室旨在成为残障人士的港湾，而不仅仅是一个他们的空间。这里将展示微软无障碍硬件、软件和服务，以及我们与合作伙伴通力打造的创新体验。然而，首先，它是一个包容性设计孵化器，微软和残障人士社区将在此共同构思和评估产品的设计方向。在这里，我们的设计师可以挑战更多假设，同时学习认知残障人士所面临的排斥和限制。我们利用这种理解来创造新的想法，为特定 “一” 个需求而设计，并惠及众人。

遇见 Microsoft 自适应配件

全新的 Microsoft 自适应配件提供了一个高适应性、易于操作的系统。每件作品都是我们和残障人士社区共同设计的，旨在帮助那些难以使用传统鼠标和键盘的人们创建理想的设置，提高他们的工作效率，并更有效地使用他们喜爱的应用程序。传统的键鼠对于行动不便的人来说，可能在使用上存在障碍。这些自适应配件能够执行多种功能，从而减轻那些难以充分使用 PC 的用户的痛点。Microsoft 自适应配件拥有三款主要组件，使您能够以最适合您特定需求的方式配置、3D 打印和自定义自己的鼠标、键盘输入和快捷方式。

第一款组件是 Microsoft 自适应鼠标，您可以自定义鼠标尾部和拇指支撑配件，也可以 3D 打印鼠标尾部，从而打造真正适合您的鼠标。Microsoft 自适应鼠标核心、尾部扩展和拇指支持配件组成了一款轻巧便携的传统鼠标。此外，拇指支撑配件可同时适配左利手和右利手的人群。

接下来是一组 Microsoft 自适应配件，其中包含中央集线器和新的无线按钮，这套配件可以取代或提升您的传统键盘。Microsoft 自适应集线器最多可与四个 Microsoft 自适应按钮无线配对，在连接多个设备的同时，减少线路杂乱的情况。该集线器还可与标准 3.5mm 辅助技术开关配合使用，并具有三种不同的配置文件，可与多个设备一起使用。

与 Microsoft 自适应集线器配对时，Microsoft 自适应按钮可以轻松自定义成为您的首选输入设备，您还可以在 d-pad、操纵杆或双按钮设备之间进行选择，使用不同的按钮顶部，也可根据特定需求 3D 打印自己的按钮顶部。无论您使用的是类似 Surface Pro 的多功能二合一设备，还是其它任何 Windows PC，这种无线和多功能设计都可以帮助您创建合适的设置方案。