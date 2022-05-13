Sensor Tower 商店情报平台发布了 2022 年 4 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

4 月出海手游收入榜

趣加旗下末日生存 SLG 手游《State of Survival》在 3 月收入环比增长 13% 的基础上，4 月再度增长 18%，排名进一步上升至第 3 名。2019 年上市以来，该游戏在海外市场掀起了末日生存题材热潮，同时也是 4 月海外收入最高的 SLG 手游。

4 月，沐瞳科技《Mobile Legends: Bang Bang》迎来年度最盛大庆典 515 Party，得益于新皮肤的推出和 Lucky Star 等海量活动，本期海外收入环比提升 27%，排名上升 5 位至第 8 名。随着 515 Party 更多活动上线，该游戏 5 月收入正保持强势增长。

三七互娱旗下冒险手游《云上城之歌》延续在日韩市场的优异表现，海外收入排名上升 3 位至第 11 名。韩国仍然是该游戏收入最高的市场，占本月海外收入的 47.9%，日本市场占比为 31.7%。

随着日服版本第二章和第三章新内容上线，网易《第五人格》海外收入环比激增 143.2%，重回收入榜第 29 名。

4 月出海手游收入增长榜

在第 3 赛季的带动下，由腾讯和动视暴雪联合推出的《使命召唤手游》本期海外收入环比增长 40.9%，登顶增长榜榜首。自 2019 年 10 月上市以来，该游戏在海外的总收入已突破 14 亿美元。

4 月初，灵犀互娱推出《三国志幻想大陆》日服版本《オリエント·アルカディア》。凭借日本玩家熟知的三国题材设定，和精美的轻二次元美术风格，该游戏在日本市场收入稳步增长，并跻身本期出海收入增长榜单第 7 名，成为继《三国志·战略版》之后，灵犀互娱旗下又一款成功出海日本市场的中国手游。

4 月中旬，由紫龙游戏发行的东方幻想 MMORPG 手游《天谕》日服版《AZUREA-空の唄-》正式上线。得益于日服版本的卓越表现，本期该游戏海外收入达到 3 月的 5.5 倍，创历史新高，其中来自日本市场的收入占比高达 86.7%。

继《文明与征服》之后，4399 游戏于 4 月中旬在中国台港澳市场推出奇幻冒险 RPG 手游《秘境传说：神木遗迹》。上市以来该游戏大多数时间位列中国台湾 iPhone 手游畅销榜前三，稳居中国香港 iPhone 手游畅销榜前十。

朝夕光年旗下武侠题材放置卡牌手游《放肆武林》于 4 月 18 日登陆中国台港澳市场，上市首日即登顶三地 iOS 手游下载榜榜首。凭借轻松诙谐的剧情和丰富多元的放置玩法，该游戏吸引了众多玩家，收入稳步增长。

4 月出海手游下载榜

腾讯《PUBG Mobile》本期在海外市场获得超过 1100 万次下载，蝉联榜首。

Real Freestyle Soccer 体育游戏《Soccer Super Star》本月下载量环比提升 18.6% 至 860 万次，位列榜单第 2 名。

Game In Life 美妆休闲手游《Makeup Master: Beauty Salon》本期下载量环比增加 107.6%，排名上升 17 位，跻身榜单第 7 名。