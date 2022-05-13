日前，碳化硅芯片设计公司至信微宣布完成数千万天使轮融资，本轮融资由金鼎资本、太和资本、时代伯乐、红碳科技共同投资，德太资本担任本轮融资顾问。据悉，至信微本轮融资所得资金将主要用于新产品流片、团队搭建以及保障上游供应链。

至信微成立于 2021 年，是一家专注于第三代半导体功率器件研发的企业，主打产品为碳化硅 MOSFETs 系列产品，可以应用在光伏、新能源汽车、工业等领域。该公司致力于打造国内领先的碳化硅 MOSFETs 芯片产品。

聚焦到产品层面，至信微 1200V（80mΩ/40mΩ）产品经过多次迭代，整体测试性能可比肩国际巨头。供应链层面，至信微选择可靠的上游合作伙伴，与其形成稳定合作关系，同时采用先进设备及工艺制程，致力于为行业提供最优质的碳化硅功率器件。

目前，第三代半导体行业整体处于产业化起步阶段，产业各方都在加大投入、资本也在相继入局。作为第三代半导体材料，碳化硅凭借其优异的材料特性，应用于新能源汽车关键部位能显著提升整车性能，在未来制造成本下降以及工艺提升的基础上，碳化硅在新能源及汽车领域的渗透率将会大幅度提高。

根据 Omdia 统计，2021 年全球碳化硅功率半导体市场规模为 14.1 亿美元，受益于新能源汽车及光伏领域需求量的高速增长，预计 2024 年市场规模预计将达 26.6 亿美元，年均复合增长率达到 24.5%。

第三代半导体核心难点在车规级的高压 MOSFETs 的设计和生产，目前全球只有少数巨头能够量产供应 1200V 以上的碳化硅 MOSFETs，而国内目前还没有能够量产碳化硅 MOSFETs 的厂商。与此同时，国际头部企业也在不断深化在碳化硅领域的布局，提高碳化硅芯片的产能，以满足当下供不应求的市场需求。

金鼎资本合伙人王亦颉认为：“碳化硅是条大而长的赛道，前景很好。该赛道参与者比拼的更多的是产品，如何打磨产品、更好满足下游客户的多样化需求是企业该思考的问题。从目前看来，至信微团队拥有多年功率芯片研发和生产经验，对于上下游有着较强的把控能力，已流片的产品性能测试接近国际巨头水平。综合考量下来我们相信在张爱忠先生的带领下，至信微能够迅速高质量发展，突破产业瓶颈。”

至信微创始人张爱忠表示：“金鼎资本的执著与对赛道的认可让我印象深刻，几个合伙人与我做过多次深入的交流，我很欣赏他们对于项目认真负责的态度。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。