德国独立电动汽车制造商 Next.e.GO Mobile SE 连同其品牌大使巴西足球巨星内马尔举办了独家活动，推出其以 e.wave X 为起点的新一代产品系列。这场独家发布会展示了当今世界最具创新性和可持续性的都市电动汽车之一。大约 150 名嘉宾和新闻代表出席了活动。此次活动由全球最重要的消费电子和创新市场 IFA 提供直播和支持，标志着 e.GO Mobile 已经掀开了其增长之旅的下一篇章。

活动期间，Next.e.GO Mobile SE 董事会主席 Ali Vezvaei 表示：” 加速发展可持续出行是重中之重，它不仅是我们地球的未来，也是为了应对我们正在全球范围经历的构造性转变。”

e.wave X 充满了创新和可持续性，它不仅是一种交通工具，还提供一种真正的生活方式。这对于品牌大使内马尔进一步发展可持续出行的关键。他解释说：” 观看如何打造这款特殊电动汽车就像观看几分钟内完成的 3D 艺术一样。这不仅是一款汽车，也是一项将创新和可持续目标融入到生活方式选择中的宣言。”

e.GO Mobile 正在以行业独特的方式打造电动汽车，利用先进的机器人技术、技术优先的生产互联网 IT 架构和创新的外部概念，不仅更耐凹痕和划痕，也更容易维护和维修，而且还解锁了改变外观（换肤）的可能性，从而为同一辆车在整个生命周期内提供各种颜色选择。

柏林国际展览有限公司（Messe Berlin）首席执行官 Martin Ecknig 表示：”IFA NEXT 是 IFA 柏林（柏林国际电子消费展）的创新中心，它将行业和公众真正带到了创新的前沿。正是在这里，你会发现最智能的技术，当然，可持续发展必须是其核心。在这里，你可以看到最大的人群，并将引起最大的轰动。因此，IFA NEXT 是 e.GO Mobile 发布其 e.wave X 的完美平台，我们期待着为其主办公开发布会。”

e.wave X 专门设计用于提供实际用途。为满足现代城市需求，该款四座汽车的尺寸经过了优化，几乎可以驶入任何停车位；令人惊叹的驾驶动态，让驾驶充满乐趣；智能和优化设计的电池解决方案，为驾驶提供便利；超宽屏幕以及诸多智能和联网功能，提供独特的用户体验。

预订活动自即日起开始，客户有机会在 e.GO 网站或通过 e.GO Connect™移动应用订车。承蒙我们的” 球场内外绿色” 活动，前 10 天的任何预订都是零成本。