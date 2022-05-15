路虎最近对全线路虎揽胜进行了大规模更新，现在轮到（相对）较小的路虎揽胜运动版了。新款 Sport 采用全新造型、大量现代科技、直列六缸、V8 和插电式混合动力系统选项，并保持其前辈的越野能力。

在外观方面，新款路虎揽胜运动版采用了路虎有史以来最薄的前大灯，拥有时尚的前端。侧面轮廓看起来也很酷，带有齐平的门把手、黑色车顶和雕刻的下半部分。后部是受人喜欢的部分，两个细长的 LED 尾灯由一条黑色条带连接，上面写着 Range Rover。总体而言，新款 Sport 看起来既现代又坚固。

在内部，新款路虎揽胜运动版配备 13.1 英寸信息娱乐系统和 13.3 英寸数字仪表盘，运行 Pivi Pro 软件。还提供 29 扬声器 Meridian 音响系统，Range Rover Sport 还适配无线 Apple CarPlay 和 Android Auto。

Range Rover Sport 的动力总成选项从基础 P360 开始，其输出功率为 354bhp 和 500Nm，比 P400 更高，功率为 394bhp 和 550Nm，其次是 PHEV P440e，功率为 433bhp 和惊人的 839Nm。最后，双涡轮增压 V8 P530 具有 523bhp 和 750Nm 的扭矩，可以在 4.3 秒内冲刺到 96km/h（60mph）。所有发动机均标配 AWD，并与 8 速 AT 匹配。

动力部分，PHEV 版本提供 P440e、P510e 共两种动力选择，两个版本分别搭载了高/低功率的 3.0T 涡轮增压直列六缸发动机，并与 105kW 的电动机组成的插电式混动系统，系统综合功率分别为 510 马力与 440 马力，0-100km/h 加速时间分别为 5.8 秒与 5.4 秒。

搭载 38.2kWh 的锂电池组，可提供 113km 的 WLTP 纯电续航里程，支持 50kW 直流充电，可在 1 小时内充电至 80%。