5 月 16 日，实时互动云服务商声网在线上虚拟空间举办 “元力觉醒·元娱乐解决方案发布会”，正式发布了囊括 K 歌、语聊、直播、互动游戏在内的元宇宙社交场景化解决方案，开发者与企业可以一站式接入相关场景功能，快速构建当下最火爆的元宇宙社交场景，聚合百变多样玩法，释放更为广阔的营收增长空间。

2021 年被称为元宇宙元年，虚拟展会、虚拟活动、AR/VR 办公…… 各种场景如雨后春笋般冒出，但最受用户青睐的莫过于泛娱乐社交类应用了。据 data.ai 报告，到 2025 年，社交应用的年度用户支出将达到 177 亿美元，5 年复合年增长率为 29%。各大社交应用也乘着元宇宙东风，积极开发虚拟场景与相关功能，如 Avatar、3D 空间等。这种娱乐+社交、虚实结合、且不受时空限制的社交娱乐方式，尤为受特立独行、多元化的 Z 世代青睐，也使其成为社交娱乐消费主力军。声网元娱乐业务线负责人王奇指出，在社交娱乐应用持续增长的同时，也能看到娱乐场景的边界在逐渐模糊，社交、游戏、直播等单一场景不再具有明显吸引力，三者融合产生的“无界”新玩法正在崛起，如一起看电影、一起 K 歌、虚拟直播、互动游戏等，这些创新场景给精神上追求“无为”、拒绝内卷的 Z 世代们带来了新的社交 “栖息地”。

1. 元语聊 MetaChat，语聊+互动，声音社交有 “距” 可寻

如何让不愿露脸的语聊用户体验 “面对面” 交流的沉浸式社交？如何破除短视频崛起趋势下，声音社交平台的内卷？声网 MetaChat 元语聊解决方案开拓了一种全新的方式——3D 引擎打造元宇宙语聊房，用户可以通过虚拟形象在这里进行包括聊天在内的很多互动，如一起听歌、一起看视频、一起玩游戏等。

声网 3D 空间音频，为语聊房中的用户带来更富临场感的聊天体验，可根据用户虚拟形象的面部朝向、音源朝向以及空间位置，进行 3D 空间音效渲染，用户通过普通耳机在电脑或手机端即可体验，有效降低元宇宙社交的开发门槛。例如，房间内的 BGM 能够与讲话者声音共存，在设定范围内的用户可听见彼此间的声音，进行私密交流等。此外，MetaChat 元语聊解决方案能够助力开发者轻松搭建多元、沉浸式的 3D 场景，如咖啡厅、酒吧、户外营地等，避免了单一语聊场景带来的体验疲劳，场景风格还可按需定制，满足开发者对于拟真、卡通等在内的业务场景需求。

企业完全不用担心以上功能和场景的接入门槛，声网内容中心提供 3D 场景、虚拟形象、虚拟道具等，开发者调用相关 API 即可使用，有效降低开发成本。此外，3D 语聊场景也为企业在变现方式上带来了更多可能，比如探索 3D 坐骑、3D 礼物、广告植入、VIP 互动玩法等新颖付费方式。

2. 元直播 MetaLive，沉浸式直播，人人皆可虚拟

越来越多的场景开始融入直播功能，在虚拟人爆火的当下，如何生产有差别的直播内容，玩出花样，吸引眼球？声网 MetaLive 元直播解决方案帮助开发者一站式接入实时面捕 AI 算法 + 3D 渲染引擎+实时音视频等技术能力，并提供自定义 3D 虚拟形象+多元虚拟空间+虚拟道具互动功能，助力企业解决拉新、留存、付费转化三大痛点。

在 Avatar Show 玩法下，用户可以根据需要切换虚拟形象和真人视频模式。虚拟形象模式通过摄像头驱动 Avatar 的头部动作和面部表情，可以做到与真人情绪（如惊喜、悲伤）、表情（如微笑、挑眉、吐舌头）、动作（转头时头发飘动）的实时同步。该模式较适用于视频群聊、视频相亲、1V1 聊天等场景，企业可探索不同付费模式，如用户通过付费一键摘除对方 “面具”。

3D 超级直播秀玩法为主播提供了一种创新吸粉方式，也能有效降低内容生产门槛。主播边跑图边直播，观众可以连麦化身 Avatar 加入当前 3D 场景，通过打赏的形式给主播增加道具或 buff，与主播一同完成任务线索。在跑图过程中，主播也可以一键切换为虚拟形象模式，与用户实现更为生动地互动。在该玩法中，声网可配合企业按需定制不同风格的虚拟形象（如卡通全身、超写实半身、二次元半身等）和 3D 场景，助力企业和开发者打造更富创新的直播互动营收模式。

3. 元 K 歌 MetaKTV，音乐社交新体验，K 歌不受限

在线 K 歌已经是大家再熟悉不过的场景了，去年 9 月声网就已发布在线 K 歌房解决方案，帮助开发者与企业一站式接入海量正版曲库与 K 歌组件、场景功能。而声网 MetaKTV 元 K 歌解决方案在此基础上打造了更具沉浸感的 K 歌场景，覆盖 20W+ 正版 MV 资源、3D 场景+虚拟形象、3D 空间音频、九大场景功能，沉浸式音乐社交超越线下 K 歌体验。

与在线 K 歌房不同的是，MetaKTV 解决方案提供了 3D 场景，用户无需再紧盯当前播放歌曲、歌词的手机屏幕。在百变风格的 3D 场景中，用户有自己的虚拟形象化身、也有更多的互动形式，如跳舞、打 call 等，在 K 歌的同时也能与好友互动，轻松让气氛 high 起来。同时，在 3D 空间音频的加持下，用户能尽享 “声” 临其境的 K 歌体验。企业和开发者无需担心 MV 曲库质量，通过与咪咕音乐达成合作，MetaKTV 解决方案 MV 曲库资源已覆盖各音乐平台热歌榜、飙升榜以及排行榜，并提供多分辨率歌曲 MV，最高可达 1080p。更有 MV 视频播放、歌曲打分、美声音效、录制分享等九大 K 歌场景化功能，完美还原线下 K 歌体验。

不止是 K 歌，声网 MetaKTV 解决方案可以赋能更多的音乐场景和形式，为企业和开发者带来更多创新玩法。比如，热度不减的云蹦迪，b 站上兴起的 “修勾夜店” 就是 DJ 在线打碟，众多玩家化身虚拟 “狗头人” 蹦迪、聊天 high 不停。还可探索云 LiveHouse、户外音乐节等诸多场景及互动形式。

4. 互动游戏 Meta Interactive Game，要刷礼也要一起玩

声网互动游戏解决方案，将爆款互动小游戏与语聊房、秀场直播、文字聊天室、视频群聊、1V1 聊天、视频相亲等当下热门的社交场景进行深度融合，既解决企业与开发者关心的活跃、留存与变现等问题，还能为用户带来强参与感，助力企业和开发者赢在起跑线。

目前声网互动游戏解决方案提供 3 种玩法：直播间游戏 PK、多人游戏同玩、1V1 游戏互动。直播间游戏 PK 是由主播发起，在当前直播间内组队、并带领观众与其他直播间主播进行对战的游戏形式。观众在观看时可以助力心仪主播，影响游戏进程。多人游戏同玩是在视频直播间或语聊房场景下，由主播创建同玩游戏，观众可加入与主播一同游戏或围观，游戏类型多为休闲类游戏，辅以实时音视频连麦互动，有效提高用户活跃与留存。1V1 游戏是由私密聊天的双方发起的互动游戏，适用于 1V1 语聊、视频等场景。

企业无需担心接入繁琐、开发复杂、用户终端无法适配等问题。声网互动游戏解决方案可灵活接入各类娱乐社交应用场景，目前已适配 30000+移动终端，游戏轻量级、秒开即玩。同时，声网正着力打造互动游戏开放平台，目前已与元气互娱合作，推出跨房间 PK 类型游戏《王国激战》；与忽然科技合作，引入《碰碰我最强》等 20 多款小游戏，旨在提升语聊场景互动性，带来新的用户活跃留存点；又与执象科技合作，推出《PopStar！》等小游戏，之后将服务于海外平台客户。未来，还将与欢澄科技等更多游戏商携手，共建丰富的游戏资源和能力，打造更多创新玩法，繁荣实时互动游戏产业生态。

圆桌讨论：“元宇宙社交” 路向何方？

本次发布会也邀请了 XRSPACE 大中华区 CMO 格欣、Cocos CTO 林顺、快手 Y-tech 特效技术专家施侃乐，与声网元娱乐业务线负责人王奇围绕 “元宇宙社交的当下发展及应用”、“元宇宙+社交未来发展的期待” 等话题展开圆桌对话。

XRSPACE 大中华区 CMO 格欣指出，社交本身就是与人为乐、取乐于人，所以它与元宇宙天然关联，更具体来说，游戏、娱乐、社交、元宇宙有几个维度上的共性：虚拟身份、沉浸式的体验、经济系统等，可能经济系统体验目前来说相对比较少。未来，Web3 可能会是元宇宙发展的一个形态，“所建即所得”。

Cocos CTO 林顺认为，社交泛娱乐类的应用主要聚焦在特定场景，比如游戏、交友，相较于其他领域确实更易与元宇宙概念结合，且对用户来说上手体验没有那么 “硬核”，因此在现阶段比较容易落地。“元宇宙+社交” 在 3D 及 XR 技术的赋能下，可以构建出更身临其境的内容及体验，会是行业发展的趋势，但未来可能还需要再经历一轮技术发展曲线，经历沉淀期和复苏期，才能最终走向成熟。

快手 Y-tech 特效技术专家施侃乐表示，元宇宙的存在形式可能存在很多变量，在元宇宙的数字空间中，有人、人格、人物关系、世界体系，而视频社区很有可能就是元宇宙的底层承载形式。在他看来，元宇宙的发展除了沉浸式，还应该无处不在，未来的元宇宙应当是嵌入到当前的技术中，形成一套折中体验，而不是替代。

声网元娱乐业务线负责人王奇最后总结，虽难以预测元宇宙接下来的发展和演变趋势，但可以看到实时互动正在将这种结合逐层渗透，过去单一的场景也正逐渐聚合。声网未来也会提供给泛娱乐企业及开发者更多打包的场景化解决方案，聚合该产业链上的更多企业、开发者携手共创，绽放更大的价值。