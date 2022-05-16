元宇宙内容科技服务商「爱化身」已于近日完成千万级天使轮融资，由中科金财独家投资，宇泽资本担任公司长期独家财务顾问。本轮融资将用于工具系统持续孵化、技术研发与生产等。本轮融资过后，爱化身将继续拓展其在虚拟人品牌营销、虚拟互动直播等领域的技术产品能力，并探索 AI 技术在虚拟人和元宇宙领域的应用。

爱化身公司成立于 2021 年，是一家致力于元宇宙数字整合营销解决方案的服务商，依托自研的虚拟现实技术与 AI 智能技术为品牌提供元宇宙数字营销、私域元宇宙、消费元宇宙、元宇宙商业化等专业化服务方案。

创始人兼 CEO 马恪解释道，“爱化身” 有两层含义，第一层是希望未来每个人都能在虚拟世界中拥有自己的 “化身”，并基于这个虚拟形象实现更多的交互体验；第二层含义则是 “AI 化身”。“‘爱’ 就代表着 AI，我们期待未来可以把 ‘中之人’ 驱动的虚拟人更加智能化，直到有一天，图形化 AI 机器人也能拥有与现实中相近的服务能力、表演能力。”

为了实现以上目标，爱化身选择了 “双轮驱动” 的发展策略，在推出元宇宙技术解决方案以及工具系统 “五彩石中台” 的同时，同步持续进行 AI 技术的研发与应用。

现阶段爱化身的商业模式主要分为两种：一是标准化服务，即为 B 端客户提供以五彩石中台为核心的元宇宙技术解决方案（SaaS 服务模式）；二是定制化服务，爱化身会为部分有需求的客户提供内容创作服务及元宇宙全栈营销解决方案。

除此之外，爱化身未来还将布局虚拟直播场景下的游戏化电商解决方案，预计将开发上百款直播间互动游戏产品。“我们的 SaaS 平台使用者也可以采购这些产品，其中的背景特效、人物发型、虚拟场景物料等，会成为其中的付费内容。” 马恪说道。

爱化身现阶段聚焦在工具产品和服务能力的打磨上。长远来看，公司的目标是成就内容生产者——不仅能帮助 B 端用户创作优质内容，也能让 C 端用户使用爱化身的创作中台完成内容制作，共同建设未来更加宏伟的元宇宙生态。

中科金财副总裁范大欣表示：2021 年，全球科技巨头开始聚焦元宇宙这一新方向，作为下一代信息科技的集合体，元宇宙对 web3.0、算力、5G 网络、显示技术、半导体等提出了更高的要求，同时也提供了更具想象力的场景。爱化身定位于元宇宙内容科技服务商，致力于虚拟数字人、虚拟场景技术开发和运营，前景广阔、未来可期！

宇泽资本表示：数字时代带来了人们对话方式、娱乐场景的改变，随着技术的持续发展，元宇宙是人类社会正在迈入的下一个形态。作为元宇宙内容科技服务商，爱化身团队阵容配置豪华，以全球领先的 AI/数字引擎技术建立壁垒，以中台积累推动业务模式迭代，先为具体行业提供元宇宙技术解决方案，使 B 端带动 C 端完成体验升级，再向 C 端产品研发发力，从而逐步建立元宇宙生态。我们相信，作为最早涉足元宇宙内容基建的服务商，爱化身将化身为各种产品或服务形式，来到我们每个人身边。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。