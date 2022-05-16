长安汽车旗下长安深蓝品牌全新 “深蓝 SL03” 产品即将上市，新车基于 EPA1 全新纯电动平台打造，该平台是由 C（长安）、H（华为）、N（宁德时代）共同研发，定位中级轿跑。新车长宽高分别为 4820*1890*1480mm，轴距 2900mm。插混车型搭载 1.5T 排量发动机，最大功率 70kW，电机功率 160kW/60kW。纯电车型磷酸铁锂版电机功率 160kW，三元锂版电机功率 190kW。

而根据之前发布会的消息，长安深蓝 SL03 还将推出氢能源版车型，作为国内首款量产氢燃料电池轿车产品，还是很令人期待的。氢燃料电池版综合续航 700km 以上，馈电氢耗低至 0.65kg/100km、3 分钟快速补能。

新车将搭载 AR-HUD 抬头显示系统、索尼扬声器、APA7.0 远程无人代客泊车系统、电驱高频脉冲加热技术等技术。高频脉冲加热技术可以解决电车冬季使用焦虑，在-30℃极寒环境下亦可实现 5 分钟加热 20℃，提升电车的低温行驶性能，配合余热回收技术，提升续航里程 40-70km。

价格方面，因为新车尚未上市，所以没有明确价格信息，但根据此前网络传言的官方 “泄露” 信息来看，电池较小的增程式车型或 15W 左右起售，而电池更大的纯电车型或 17W 左右起售。