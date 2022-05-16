data.ai 发布了 2022 年 4 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

4 月中国游戏厂商出海收入榜单因为 FunPlus 总部的调整出现些许的变化。米哈游和腾讯依旧稳居前三，三七互娱也较上月前进两名夺得榜眼。前 30 名中，紫龙游戏变化最大，前进 18 名，主要由两款 RPG 游戏《天谕》和《梦幻模拟战》在日本市场的表现支撑起来。Microfun 柠檬微趣凭借其消除游戏《Merge County》在美国的表现，本月前进了 9 个身位，进入到前 30 名。悠星网络凭借其在日本地区发行的几款游戏的稳健表现，前进 7 名，尤其是《明日方舟》依旧占据着其海外收入的半壁江山。最后再提及一下有大厂背景的灵犀互娱和字节跳动，分别前进了 5 名，可以看出其在游戏赛道的用心和决心，未来可期。

根据 data.ai 的估算数据，4 月游戏出海应用收入榜单头部位置，《Moblie Legends : Bang Bang》在众多 4X 行军战斗游戏中突围，表现亮眼，排名急升 3 位，成为了头部排名中唯一一个 MOBA 游戏，其在美国、印度尼西亚和马来西亚均有出色的收入表现。另一款在榜单头部位置攀升了 3 位的游戏是《三国志战略版》，该游戏在 4 月日韩与港台市场的表现同样亮眼。

榜单的腰部位置，《明日方舟》急升 14 名，迅速跃升至第 19 位，在 4 月榜单中攀升速度仅落后于《第五人格》。值得关注的是，《明日方舟》除了收入数据上升显著外，日本市场的活跃用户、平均会话/用户与留存数据均有提升。

我们从 4 月游戏榜单中还观察到，日本市场似乎在 Q2 成为各家游戏厂商布局和加大投入的目标。目前来看，除了 RPG 与 4X 行军战斗这两个热门品类，模拟经营和策略塔防类别也相对有比较多高营收产品。如果正在预研或是准备进一步进行精细化运营，建议大家通过以下数据：日本市场的活跃用户、留存率、用户使用市场，甚至是竞品的跨应用使用情况，均可以提供具有行动方向的参考洞察。

注：上述数据基于 data.ai 对截至 2022 年 5 月 6 日的所有时间段的当前估算数据。