全新腾势从新视觉形象发布、品牌体系梳理、核心价值延伸到产品矩阵规划，腾势完整地展示了站在新时代、新起点，以全新的姿态面对机遇和挑战、拥抱智慧未来的决心和态度。比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福在发布会上表示：“我们相信，进入全新发展阶段的腾势，将在比亚迪和奔驰的共同支持下，创造新的瞩目成就，稳立于世界新能源汽车市场。”

作为比亚迪与梅赛德斯-奔驰合资创立的中国首家只专注于新能源汽车的车企，腾势天生具备前瞻的新能源技术和深厚的豪华底蕴。去年 12 月，比亚迪和奔驰着眼未来趋势，对合资公司做出了一系列重要调整，腾势迎来重要节点。发布会上，梅赛德斯-奔驰汽车集团董事会成员唐仕凯也表达了对全新腾势的祝福，并表示对中国新能源汽车市场充满信心。未来，腾势的战略发展将由比亚迪主导、奔驰协助支持。比亚迪将负责腾势品牌的战略规划，特别是在技术研发、产品规划等方面，为腾势提供全方位、强有力的支撑。腾势品牌将具备三大独立属性：独立的品牌，由独立团队运营，同时具备独立的产品矩阵和设计语言。而在此基础上，腾势品牌还具备三大领先的核心竞争力：领先的新能源与安全技术，领先的智慧豪华产品品质以及领先的用户生态服务体系。

进入新发展阶段的腾势，仍将坚定不移地走豪华路线，坚持 ‘只提供新能源豪华汽车’ 的战略定位。接下来，腾势将迎来一个优质产品的集中投放期。一年内，腾势将投放三款车型；三年内，腾势将陆续投放多个豪华新能源车型。

此次发布会上，腾势首次公布了全新的品牌视觉标识。全新品牌标识整体延续了设计初心，针对轮廓形态和品牌色进行了焕新，新标识代表腾势将携滔滔不绝之势，直抵未来。“腾势” 的中文字型也进行了升级和优化，笔画线条更纤细、轻盈；曲线弧度凸显厚积薄发的势能和现代感。

除了全新的视觉表达，腾势还公布了全新的品牌价值体系：全新品牌定位——智慧安全新豪华汽车品牌，全新品牌使命——为用户创造新豪华全优出行体验。腾势将围绕新豪华、智慧、安全、用户生态四个方面，充分发挥 “ 全优生” 的优势，凭借豪华智能的体验与安全领先的技术，为用户创造超越期待的全优出行生活。

比亚迪将从整车设计、性能调校、内外细节打磨上，全方位塑造腾势新豪华产品矩阵。腾势各产品序列都将享有比亚迪 “技术大鱼池” 赋能：包括 e 平台 3.0、DM-i 超级混动技术、“三明治” 结构刀片电池等等；比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在发布会上表示：“我们用技术创新构筑品牌基石，助力腾势品牌蓬勃发展。”

比亚迪集团副总裁、产品规划及汽车新技术研究院院长杨冬生在发布会上掷地有声的承诺：“比亚迪将以最好的新能源动力和智能化技术注入腾势，用高端技术诠释引领豪华的新定义”。比亚迪对于卓越产品孜孜不倦的追求，不论是新能源动力还是智能化技术，都将始终坚持技术持续突破，产品不断创新，助力腾势品牌开创中国新能源汽车新高度。

按照规划，腾势未来将推出五大系列多款产品，涵盖 MPV、SUV、轿车以及都市跑车等，定位豪华、精致，满足新时代用户的多元化需求。

腾势将围绕产品，秉持以用户为中心打造全新用户生态。一方面，腾势将建立线上+线下的渠道模式，为腾势车主提供提供完善、优质的服务和售后保障。线上，腾势将采取全链路数字化购车服务体系，实现订单系统可视化，从下订到交付，价格透明、进度可查；而线下则提供腾势体验店、腾势中心、腾势 MINI 中心等多种模式。

腾势销售事业部总经理赵长江在发布会上公布，今年腾势将完成 200 家线下店的布局，覆盖全国 68 个城市；腾势将依托比亚迪集团的服务能力，竭力做到服务更远，体验更近。未来，腾势将以更全更多的服务满足更多用户的需求。

另一方面，腾势还将在线上推出 “腾势星元计划”，为用户提供丰富的会员权益，并通过腾势 Life 商城，为用户带来高端、品质、可持续的精致设计与生活方式。在线下，腾势将打造车友会、城市活力趴等多彩的用户社群；同时，腾势还将以” 共建美好蓝色家园” 为理念，建立用户公益委员会，开展各类公益活动，将温暖传递给更多人。

在此次发布会上，腾势品牌全新战略下的首款车型——腾势 D9 正式开启预售，共带来 DM-i 超级混动和纯电共 6 个配置版本，预售价格区间为 33.5 万元-46 万元；另外，还推出一款创始版车型，预售价为 66 万元，限量发售 99 台。同时，腾势针对 D9 推出丰富的臻享豪华预定权益，预售期间下订 D9 的用户，可臻享多项豪华预定权益：权益一：享 3 档订车模式，让用户零风险享受大额现金权益。权益二：享 4 大用车保障，和 5 大智联在线，确保用户后期用车无忧。权益三：置换 D9 新车享 20000 元置换补贴，以最大诚意回馈每一位忠实用户。权益四：大礼随处可见，订车礼盒拿到手软。权益五：成功支付意向金的用户，可共同参与品牌各类公益活动项目。

腾势 D9，是一款集豪华、智能、动力、安全于一身的中大型高端新能源 MPV。新车采用腾势全新的设计语言π-Motion——π即美学理性思考，Motion 是新豪华势能感受，重新定义划时代新豪华美学。整车尺寸长宽高分别为 5250/1960/1920mm，轴距为 3110mm，在保证乘坐空间的同时，兼顾乘客的进出便利性。腾势 D9 拥有 30 项 MPV 细分市场首发、领先及独有的优势配置，以 “设计、乘坐、智慧、驾驭、安全” 五大豪华，为用户带来划时代的新豪华体验, 开启高端 MPV“新势界”。

依托比亚迪集团强大的新能源技术实力，腾势 D9 致力于打造最好开的新能源豪华 MPV。腾势 D9，搭载了当前市场极具优势的 DM-i 超级混动技术，和 e 平台 3.0 技术。DM-i 超级混动版综合续航 1040km，纯电续航最大 190km，可油可电，续航无忧，百公里亏电油耗低至 5.9L，并配备 80kW 直流快充，30%-80% 充电时间仅需 25 分钟；EV 动力系统基于 e 平台 3.0 打造，搭载八合一电动力总成、宽温域热泵系统、比亚迪王牌技术刀片电池等，CLTC 最长续航可达 600+km，充电 10 分钟续航 150km，30%-80% 充电时间 30 分钟，轻松解决用户的里程焦虑，带来更安全无忧的电动出行体验。

基于对用户智慧出行需求的洞察，腾势打造出可实现 5G 速联的腾势 Link 超智能交互座舱，拥有全球首搭的七屏互联设计，配合黑金、扁平化的 UI 设计和全场景智能语音系统，支持四音区连续对话，可见即可说，让车内的每一位成员都能享受智慧家驾乘生活。同时，D9 搭载了全新腾势 Pilot 高级智能驾驶辅助系统，支持 L2+级智能驾驶辅助功能，算力行业领先，并拥有 24 个传感器的全方位感知系统，让安全驾驶更智能。

作为腾势产品系列新赛道车型，腾势 D9 继承了比亚迪、奔驰的技术实力和深厚底蕴，以傲视同级的产品力，从无差别臻享空间到超智能交互座舱，从强劲动力到多维安全守护，造就划时代智臻豪华全能 MPV。

腾势而起，造就不凡。在全新的发展阶段，腾势将全面释放澎湃的品牌势能，以新豪华的体验、领先的技术、卓越的产品、充满温度与关怀的服务，为市场树立全能标杆，为用户创造全优生活。