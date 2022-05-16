动点出海获悉，印尼 SaaS 初创公司 Mekari 近日宣布，获得了一笔 5000 万美元的投资。据透露，这笔资金由日本国内最大的在线财务管理公司 Money Forward 领投，并由几位现有投资者共同参投。

Mekari 首席执行官 Suwandi Soh 表示，公司将利用这笔资金优化自身金融科技服务，旨在为印尼国内中小微企业和一些跨国企业的数字化转型提供更好支持。此外，Mekari 还计划进一步加强团队建设，并会将重点放在负责公司创新解决方案开发及管理的产品与技术部门。

Mekari 是一家总部位于印尼的 B2B 一体化解决方案供应商，主要通过提供财务核算、人力资源和客户关系管理等服务帮助客户企业开展自动化运营，其长期目标是借助自身业务推动印尼乃至东南亚地区的数字化转型。

据介绍，Mekari 旗下拥有包括 Talenta、Jurnal、Qontak、Klikpajak 和 Flex 等在内的一系列 SaaS 产品，目前，该公司的客户数量超过了 3.5 万，线上活跃用户已达到 80 万左右。

来自波士顿咨询公司的一份研究数据显示，Mekari 的公司利润在过去四年增长了 11 倍。与此同时，印尼的 SaaS 行业正经历快速发展，其复合年增长率预计将在 2023 年达到 25%，届时该行业规模也有望突破 8 亿美元。