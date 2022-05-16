搜狐发布了 2022 年第一季度财报。报告显示，该公司第一季度总营收为 1.93 亿美元，较 2021 年同期下滑 13%，较上一季度持平。归属于搜狐公司的净利润为 300 万美元，而 2021 年第一季度净利润为 3200 万美元，2021 年第四季度净利润为 400 万美元。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），归属于搜狐的净利润为 900 万美元，而去年同期净利润为 3700 万美元，2021 年第四季度净利润为 20 万美元。

第一季度，搜狐品牌广告收入为 2400 万美元，较 2021 年同期下滑 23%，较上一季度下滑 29%；网络游戏营收为 1.58 亿美元，较 2021 年同期下滑 11%，较上一季度下滑 10%。

畅游业绩方面，第一季度总营收为 1.60 亿美元，同比下滑 11%，环比增长 10%。其中，网络游戏收入为 1.58 亿美元，同比下滑 11%，环比增长 10%。在线广告收入为 200 万美元，同比下滑 37%，环比增长 1%。

对于 PC 游戏，月平均活跃账户总数为 200 万，同比下滑 13%，环比下滑 1%。季度总活跃付费账户为 100 万，同比和环比均增长 4%。

对于移动游戏，月平均活跃账户总数为 240 万，同比增长 16%，环比下滑 6%。季度活跃付费账户总数为 50 万，同比增长 14%，环比增长 6%。

搜狐预计，2022 年第二季度品牌广告收入区间为 2200 万美元至 2500 万美元，较 2021 年同期下滑 32% 至增长 40%，较 2022 年第一季度下滑 7% 至增长 5%。网络游戏收入区间为 1.50 亿美元至 1.60 亿美元，较 2021 年同期下滑 1% 至增长 6%，较 2022 年第一季度下滑 5% 至增长 1%。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），归属于搜狐的净利润将达到 1500 万美元至 500 万美元。美国通用会计准则（GAAP）下，净亏损将达到 1800 万美元至 800 万美元。

搜狐公司董事长兼首席执行官张朝阳博士评论道：“2022 年第一季度，尽管受到新冠肺炎的负面影响和宏观经济环境的挑战，我们继续专注于优化产品和提高运营效率，得益于在线游戏业务的出色表现，集团利润超过此前指导性预期并实现盈利。本季度，搜狐媒体不断升级产品、提高内容品质，持续吸引用户并保持活跃度。搜狐视频持续贯彻 “双引擎” 战略，着力将价值直播拓展到更广泛的科学领域。我们还积极获取用户，探索提高搜狐媒体和搜狐视频的商业化能力。畅游方面，在线游戏表现良好，本季度收入超过此前预期上限。”